Crisis en el Tránsito de Soledad: sindicato denuncia fallas internas y gremio camionero teme regreso de presuntos abusos

El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad no está pasando su mejor momento. Desde la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (ANDETT) han denunciado fallas internas, mientras que el gremio camionero alerta sobre un posible regreso de prácticas que, según afirman, habían sido superadas tras acuerdos alcanzados con las autoridades.

SEMANA conoció que esta asociación radicó una solicitud formal dirigida al director de esta entidad, Javier Visbal, en la que pidió una intervención urgente por las fallas del sistema de aire acondicionado en la sede, asegurando que las condiciones laborales representan un riesgo para funcionarios y usuarios.

“Desde hace aproximadamente un mes, los equipos de aire acondicionado presentan fallas debido al daño de las unidades condensadoras, situación que ha generado temperaturas elevadas en las oficinas, afectando las condiciones de trabajo, la atención al ciudadano y el bienestar de quienes permanecen durante la jornada laboral. (…) Hasta la fecha no se ha restablecido el servicio ni se han implementado medidas temporales que mitiguen el riesgo”, señala el documento firmado por Héctor Rafael Castilla Durán, presidente de ANDETT Subdirectiva Soledad.

Panorámica de Soledad, Atlántico. Foto: cortesía

De igual manera, pidieron que les informaran el estado del plan técnico para la reparación de los equipos, entregar un cronograma de ejecución de las obras, adoptar medidas temporales para proteger la salud de los trabajadores y remitir copia del caso al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para su seguimiento.

Paralelamente, Alba Cecilia Lian, presidenta nacional de la Asociación Camionera, representantes del gremio transportador, en conversación con SEMANA mostró su preocupación por la posibilidad de que reaparezcan situaciones que hace cerca de dos años originaron denuncias por presuntos procedimientos irregulares contra conductores de carga.

“Nosotros, desde la asociación, con preocupación, solicitamos unas mesas muy importantes por medio de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo porque era bastante preocupante la cantidad de comparendos que hacían por supuestas maniobras peligrosas. Muchos transportadores referían que era un tema más económico o una persecución que ellos venían viendo en este municipio. Después de esas mesas vimos que sí hubo un cambio y realmente cesó un poco todo este tema”, manifestó la vocera del gremio.

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La dirigente explicó que actualmente mantienen comunicación permanente con las autoridades de tránsito y aseguró que, aunque las quejas disminuyeron, un video conocido recientemente volvió a despertar inquietudes entre los transportadores.

“Reiteramos que hemos visto que realmente esta persecución ha bajado un poco, pero vemos con preocupación un video que conocimos recientemente. Eso no quiere decir que los hechos estén reviviendo nuevamente, pero es importante hacer el seguimiento porque fueron muchos nuestros transportadores afectados en este municipio”, afirmó.

Agente de Tránsito de Soledad Flavio Mendoza, quien está siendo investigado. Foto: Cortesía.

La representante sostuvo que actualmente no existe un incremento generalizado de quejas dentro de la organización, integrada por más de 5.600 transportadores, aunque confirmó que recientemente atendieron un caso relacionado con un comparendo que está siendo impugnado.

“Para nosotros es desconcertante volver a ver que puedan repetirse estos hechos porque hemos trabajado fuertemente para que no vuelvan a pasar. No hablamos solo por Fuerza Camionera, sino por todo el gremio del transporte de carga. No se puede seguir presentando que los conductores se vean sujetos a malos procedimientos”, concluyó.