La Policía retornó a la estación de Guamalito con 150 uniformados de las fuerzas élite

Una de las situaciones más graves de orden público en el país desde la llegada del nuevo Gobierno ha sido la estación de Policía de Guamalito, en Norte de Santander.

La estación de Policía ha sido atacada en reiteradas ocasiones por la guerrilla del ELN que delinque en Norte de Santander.

El grupo ilegal armado ha usado varias modalidades de ataque, entre ellas drones cargados con explosivos. La mencionada estrategia criminal generó que la estación quedara completamente destruida.

Sin embargo, y pese a las complejas condiciones locativas, la Policía confirmó que 150 hombres altamente entrenados retornaron a la estación para hacerle frente a los grupos criminales de la región.

“Decirles que la Fuerza Pública está para defenderlos, que la Fuerza Pública es la única autoridad que debe estar presente en este territorio. Igualmente, recomendarles que hay una recompensa cercana a los 300 millones de pesos, para que nos den información de toda esta estructura que delinque en esta zona, como es alias el Zorro, alias Mario, alias Aristides y otros más”, dijo el general Ricardo Alarcón, jefe del servicio nacional de Policía.

Agregó que “venimos detrás de ellos, vamos por ellos y continuaremos aquí. Igualmente, decirle a la comunidad y a nuestros policías que estamos con toda la moral, con todo el compromiso, con todo el coraje, con toda la valentía para seguir enfrentando estas situaciones”.

Evacúan a 21 policías de El Carmen, Norte de Santander, por ataques del ELN que destruyeron la subestación. Foto: Redes sociales

Así mismo, señaló la Policía que “estos delincuentes que nos atacan de manera cobarde con estos elementos que hacen una destrucción enorme, pero que nosotros, con el entrenamiento, con las capacidades que tenemos, le haremos frente a esta situación. Dios y patria a todos los policías de Colombia”.

La acción de la Policía se da luego de que se reportara que, tras los atentados del ELN, los uniformados que se encontraban resistiendo los ataques fueran retirados del sitio.