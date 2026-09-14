SEMANA conoció que la operación Soberanía Uno tiene como propósito destruir unas ocho pistas clandestinas usadas por la mafia para el despegue de aviones livianos destinados al transporte de cocaína al exterior.

Pista ilegal de despegue de aviones al servicio del narcotráfico. Foto: Policía

De acuerdo con las fuentes de la Policía, ya se tienen identificados otros corredores ilegales que el narcotráfico utiliza para sacar el alcaloide desde Colombia con destino a Estados Unidos y Europa.

Sobre el primer resultado de la operación Soberanía Uno, la Policía Antinarcóticos informó que “como resultado de la operación, fue destruida una pista ilegal de 1.280 metros, utilizada para el transporte de cocaína, y fue inhabilitada una infraestructura, destinada al procesamiento de pasta base de coca. Asimismo, se intervino una hectárea de cultivos de hoja de coca y fueron incautados 120 galones de gasolina y 198 bultos de cemento”.

La DEA y la Policía buscan destruir ocho pistas ilegales al servicio del narcotráfico. Foto: Policía

Añadió la Policía que “a través de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y la Agencia Norteamericana (DEA), desarrolló la ‘Operación Soberanía Uno’, mediante la cual logró la destrucción de una pista clandestina y la inhabilitación de una infraestructura utilizada para el procesamiento de pasta base de coca, en jurisdicción de Isla Nayita, corregimiento de Puerto Merizalde, distrito de Buenaventura, Valle del Cauca”.

Así mismo indicó la autoridad que “la intervención fue adelantada luego de un proceso investigativo desarrollado por la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió establecer la ubicación y características de estas estructuras al servicio de las economías ilícitas. Posteriormente, se realizó la operación con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y las unidades especializadas de la Policía Nacional”.

Pista legal inhabilitada por la Policía. Foto: Policía.

“Para la inhabilitación de la pista clandestina se utilizaron cargas explosivas en cuatro puntos distribuidos a lo largo de sus 1.280 metros, afectando su capacidad para ser utilizada como plataforma para el transporte de sustancias estupefacientes”, señaló la Policía.