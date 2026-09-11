Gobierno de Abelardo De La Espriella reporta 28 capturas y millonarias incautaciones en nueva ofensiva contra grupos armados y narcotráfico

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la ofensiva de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales continúa. Presentó un balance de las operaciones adelantadas durante las últimas 24 horas, en las que, según informó, fueron capturadas 28 personas y cuatro más fueron liberadas.

Caen cuatro presuntos integrantes del ELN en La Guajira: estos detalles entregó el presidente Abelardo De La Espriella

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario, las operaciones permitieron sacar de circulación 20 armas de fuego, 7.144 municiones, 60 proveedores, tres granadas y cien explosivos. Las acciones también estuvieron dirigidas contra las estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas.

En materia de narcotráfico, las autoridades incautaron 4.883 kilogramos de marihuana, 865 kilogramos de cocaína y 259 kilogramos de base de coca. A esto se suma la afectación de 19 laboratorios utilizados para la producción de pasta base de coca.

Presidente De La Espriella anunció la captura de un importante criminal que será extraditado

El presidente Abelardo De La Espriella y miembros de la Fuerza Pública. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Entre los procedimientos destacados por el Gobierno aparece una operación en La Sierra, Cauca, donde fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN, entre ellos alias Flaco, señalado como cabecilla de comisión de esa organización.

En Maicao, La Guajira, las autoridades reportaron la captura de cuatro presuntos integrantes del ELN. Durante el procedimiento también fueron incautadas armas y municiones, además de $ 114 millones en efectivo, dinero que quedó a disposición de las autoridades para establecer su procedencia.

CTI, Policía y Ejército dan golpe contundente a la extorsión desde las cárceles en Colombia

En la vereda El Roble, municipio de La Vega, tropas del Gaula Militar Cauca, con el apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 3, y de manera conjunta con la FAC y el CTI de la Fiscalía, realizaron la captura de dos personas por orden judicial. Foto: Ejército Nacional

Otro golpe destacado ocurrió en Quinchía, Risaralda, donde fueron incautados 476 kilogramos de cocaína.

El presidente también entregó un balance acumulado desde el 7 de agosto. Según las cifras divulgadas, durante este periodo se han registrado 17.692 capturas, 75.613 kilogramos de estupefacientes incautados y 1.821 armas de fuego sacadas de circulación.

A este balance se suman 1.590,4 hectáreas de cultivos de coca erradicadas, en medio de la estrategia del Gobierno para afectar a las estructuras criminales no solo mediante operaciones contra sus integrantes, sino también golpeando sus armas, laboratorios, finanzas y control territorial.

El presidente Abelardo De La Espriella impartió instrucciones en su cuenta de X. Foto: Presidencia

“Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios”, aseguró De La Espriella. Insistió en que su administración mantendrá la presión operacional contra las organizaciones armadas y narcotraficantes.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia a los grupos ilegales: “En Colombia, los bandidos no van a tener un minuto de tranquilidad”.