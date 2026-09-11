Envían mensaje a estudiantes y egresados de la Fundación San José tras decisión de la justicia contra Juliana Guerrero

El pasado miércoles, 9 de septiembre, la activista Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por los títulos que obtuvo de manera ilícita en julio de 2025 de la Fundación Universitaria San José.

De este modo, Guerrero aceptó a través de un preacuerdo con la Fiscalía su responsabilidad en el delito de fraude procesal y le fue fijada una pena de tres años de cárcel. Sin embargo, la joven no pagará un solo día de prisión, dado que la pena es excarcelable y cumple los requisitos para acceder a la medida.

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En medio de ese escándalo que sacude directamente a la Fundación San José, el abogado de ese claustro universitario, Juan David Bazzani, fue consultado en Noticias RCN sobre las consecuencias reputacionales que terminan afectando a estudiantes y egresados.

“Realmente es tal vez el público más afectado. La gente que estudió, la gente que trasnochó, la gente que sudó para el examen que tenía al otro día, que tiene un título de la San José y que hoy en día se sienten un meme nacional”, dijo el abogado en el noticiero citado anteriormente.

En tal sentido, el jurista aprovechó para enviarle un mensaje a la comunidad académica de la San José.

“Lo que muestra es que esto es un hecho lamentable, pero aislado. Esto devuelve la confianza a los estudiantes y a la comunidad académica de la Fundación San José. Sus títulos son válidos, son legítimos, que esta es una universidad que existe, que no es de papel y está autorizada por el Estado colombiano y que cumple con toda la reglamentación para operar”, señaló el abogado Bazzani en Noticias RCN.

Cabe destacar que, en medio de la audiencia del pasado miércoles, Guerrero aceptó haberse equivocado y dijo estar arrepentida.

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“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador Francisco Pareja, a su vicerrectora académica Stephanie Camacho, a su rectora Romelia Agnuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto”, dijo Guerrero en la audiencia, luego de haber aceptado que recibió títulos falsos para que la nombraran viceministra de las Juventudes en el gobierno del expresidente Petro.