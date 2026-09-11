Atención caleños: así será el regreso de la ‘Ciclovida’ a la ciudad

Después de semanas en las que las calles tuvieron otro significado para los caleños, volverán a convertirse en punto de encuentro. El regreso, sin embargo, tendrá algunas diferencias.

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La Ciclovida, uno de los programas recreativos más queridos de Cali, volverá luego de haber sido suspendida tras el terremoto del pasado 10 de agosto y de un proceso de evaluación de las condiciones de seguridad en los sectores cercanos a sus recorridos.

La decisión llega después de varias semanas en las que distintos espacios de la ciudad tuvieron que adaptarse a las consecuencias de la emergencia. Incluso, algunos escenarios deportivos fueron utilizados como albergues y elementos que habitualmente hacen parte de la operación de la Ciclovida, como sus vallas, fueron destinados a apoyar la atención de la tragedia.

Ahora, las calles volverán a tener otro protagonista: las bicicletas.

Pero el regreso no será exactamente igual al que los caleños estaban acostumbrados. La Administración Distrital confirmó que, para esta primera jornada, serán 13 las estaciones habilitadas, luego del concepto de seguridad y viabilidad entregado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.

El recorrido de la Ciclovida aumentó de 38 a 58 kilómetros. Foto: Alcaldía de Cali

La decisión del regreso de la actividad, para este domingo 13 de septiembre, fue tomada tras una revisión en la que participaron las secretarías de Salud Pública, Gestión del Riesgo, Infraestructura, Movilidad y Deporte y Recreación, además de Metro Cali.

El objetivo fue determinar qué tramos podían volver a funcionar teniendo en cuenta las condiciones dejadas por el sismo.

La jornada se desarrollará en el horario habitual, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., y tendrá inicialmente 58 kilómetros de recorrido.

Las estaciones habilitadas serán:

Sol de Oriente, Mojica, Morichal, Ingenio, Prado, Torres de Comfandi, Colonia Nariñense, Brisas de los Álamos, Fortaleza, Corredor Verde, Américas, Petecuy y Siloé.

Para Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, el regreso tiene además un significado especial después de lo ocurrido en agosto.

“Cali se levanta”, señaló el funcionario al anunciar la reapertura, destacando que la Ciclovida busca volver a ser un espacio de bienestar, actividad física y encuentro familiar.

Así, mientras la ciudad continúa con el proceso de recuperación tras el terremoto, este domingo algunas de sus calles volverán a llenarse de bicicletas, familias y personas haciendo deporte.

La imagen será conocida para los caleños, pero tendrá un significado distinto: será una de las primeras jornadas en las que la ciudad vuelve a recuperar, aunque sea por unas horas, una de sus tradicionales formas de encontrarse en el espacio público.