Comienzan estudios de los bienes que la SAE pondrá a disposición de las familias afectadas por el terremoto en Cali

Bienes incautados al crimen organizado terminarán teniendo un destino completamente distinto en Cali: servirán como alojamiento temporal para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia nuevas medidas y programas para afectados por el terremoto en Cali

La posibilidad comenzó a tomar forma este martes, 8 de septiembre, cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) participó en una mesa de trabajo interinstitucional para avanzar en la atención de las víctimas y la reconstrucción de la ciudad.

Durante la jornada, funcionarios de diferentes entidades recorrieron y caracterizaron predios administrados por la entidad para determinar cuáles podrían ponerse al servicio de los damnificados.

La diligencia representa el siguiente paso frente al anuncio realizado el pasado 5 de septiembre por el presidente Abelardo De La Espriella, cuando informó que, por orden directa suya, 24 inmuebles recuperados del crimen organizado serían habilitados temporalmente para familias afectadas por el sismo.

Antes de hacer cualquier entrega, será necesario revisar las condiciones de cada propiedad, hacer la caracterización correspondiente y realizar las verificaciones técnicas para establecer si los espacios son aptos y seguros para ser utilizados.

Y justamente ahí estuvo el trabajo realizado durante la jornada del día de hoy.

La presidenta de la SAE, Diana Bravo Vélez, participó en la mesa junto al secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos, la Alcaldía de Cali, el Dapre, el Fondo Milagro, las superintendencias y otras entidades del Gobierno nacional.

El objetivo fue coordinar las acciones de recuperación de la ciudad y determinar cómo los activos que actualmente administra la Nación pueden convertirse en soluciones concretas para las personas afectadas por la emergencia.