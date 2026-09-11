Un ciudadano fue identificado y sancionado luego de arrojar escombros en un sitio no autorizado de la avenida Suba, en Bogotá. El caso generó una reacción inmediata del alcalde Carlos Fernando Galán y terminó con varios comparendos para el responsable.

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Así reaccionó Galán tras el caso de escombros en Bogotá

Tras conocer el caso, Galán impartió instrucciones a la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Suba, la UAESP y la Policía de Bogotá para adelantar las labores necesarias para identificar al ciudadano.

La articulación entre las entidades permitió ubicarlo y sancionarlo.

La Alcaldía confirmó que los comparendos impuestos sumaron cerca de $1.300.000.

Esa cifra corresponde al conjunto de sanciones aplicadas al ciudadano.

Además del comparendo relacionado con la disposición inadecuada de los escombros, las autoridades encontraron otras infracciones de tránsito y movilidad, por las cuales también fue sancionado.

El caso se conoció después de que habitantes enviaran a las autoridades un video en el que quedó registrado el momento en que el ciudadano arrojaba los residuos en un lugar no autorizado. Ese material permitió avanzar en la identificación del responsable.

Estas son las conductas que Bogotá busca frenar con sus ‘10 No Negociables’

La administración distrital recordó que arrojar o abandonar residuos en la calle hace parte de los comportamientos que Bogotá busca combatir dentro de sus llamados ‘10 No Negociables’.

Para la disposición adecuada de escombros, los ciudadanos pueden utilizar los canales establecidos por el Distrito, entre ellos la Línea 110.

Además, Bogotá cuenta con Ecopuntos que recorren las localidades y permiten entregar gratuitamente muebles viejos, colchones, tejas, escombros y otros residuos voluminosos.

Los reportes sobre arrojo ilegal de basuras o escombros también pueden realizarse a través de la Línea 195, opción 8.

El Distrito recordó que los residuos de construcción y demolición no deben ser abandonados en calles, andenes o zonas verdes.

Este tipo de materiales requiere una disposición adecuada y existen canales oficiales para solicitar su recolección o conocer los puntos habilitados para entregarlos.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó los Ecopuntos como una alternativa para disponer adecuadamente de residuos voluminosos y evitar que terminen abandonados en el espacio público. Foto: Instagram @carlosfernandogalan

La administración distrital también insiste en que mantener limpio el espacio público es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, autoridades y operadores de aseo.

Casos como este hacen parte de los controles que buscan evitar que las calles de Bogotá terminen convertidas en puntos improvisados para dejar residuos.

El mensaje de la Alcaldía es claro: disponer residuos en lugares no autorizados puede terminar en una sanción económica y, como ocurrió en este caso, en otros comparendos cuando se detectan infracciones adicionales.