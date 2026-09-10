Importante estación de TransMilenio cambia de nombre durante los próximos 10 años

Los pasajeros que lleguen al sur de Bogotá se encontrarán desde este jueves, 10 de septiembre, con un cambio que puede parecer mínimo, pero que permanecerá toda una década: el nombre que muchos usuarios ya utilizaban para identificar una estación ahora es oficial.

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La modificación no implica ningún cambio en la ubicación. Lo que cambia es el nombre que aparecerá en el tótem y en los elementos de identificación del sistema, que durante los próximos 10 años incluirán la referencia al reconocido centro comercial del sur de la capital.

Desde este 10 de septiembre, la estación NQS-Calle 38a sur cambia oficialmente su nombre a NQS-Calle 38a sur-Centro Mayor, luego del acuerdo firmado entre TransMilenio y el Centro Comercial Centro Mayor por el derecho de uso de nombre.

Hay un detalle que explica por qué el nuevo nombre no resulta precisamente extraño para quienes utilizan esta estación.

Según Juan Carlos Pineda, gerente del Centro Comercial Centro Mayor, fueron los propios usuarios quienes comenzaron a identificar el punto como Centro Mayor.

Ahora, esa denominación pasará de ser una referencia cotidiana a formar parte oficialmente del nombre de la estación.

Centro Comercial Centro Mayor. Foto: Redes sociales Centro Mayor / API

La estación registra aproximadamente 206.000 validaciones de viajes, mientras que cerca de 17.000 personas la utilizan cada mes, de acuerdo con las cifras entregadas por TransMilenio.

Para la empresa, este tipo de alianza también representa una fuente de ingreso adicional que busca contribuir a la sostenibilidad del sistema y, según explicó Olga Lucía Ramírez, subgerente de Desarrollo Inmobiliario y de Negocios de TransMilenio, apoyar el mejoramiento de la infraestructura y los entornos de estaciones y portales.

No es la primera vez que ocurre

Con esta nueva alianza, ya son 32 estaciones de TransMilenio las que cuentan con acuerdos de derecho de uso de nombre con entidades y compañías de diferentes sectores, entre ellos comercio, educación, servicios financieros, gastronomía y salud.

La apuesta también incluye un compromiso adicional. Centro Mayor anunció que “cada año realizará la decoración e iluminación navideña de la estación, sin costo para TransMilenio”.

El centro comercial cuenta con cerca de 238.000 metros cuadrados construidos, 449 locales y más de 300 marcas, características que lo convierten en uno de los principales puntos comerciales de esta zona de Bogotá.

Para TransMilenio, el objetivo es que más empresas se sumen a este modelo, que busca generar sentido de pertenencia y promover el cuidado del sistema, mientras las compañías obtienen una oportunidad de posicionamiento frente a miles de usuarios.

Así, para quienes durante años dijeron “Me bajo en Centro Mayor”, hay una novedad: ahora esa referencia ya no será solo una costumbre de los pasajeros. También estará escrita oficialmente en el nombre de la estación.