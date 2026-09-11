Medellín enfrenta una situación crítica por la reducción de las lluvias y los bajos niveles de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.

El alcalde Federico Gutiérrez lanzó una advertencia sobre el embalse Piedras Blancas y pidió a los ciudadanos reducir el consumo de agua para evitar que el panorama empeore.

La advertencia del alcalde de Medellín

“Si no se toman las medidas, Piedras Blancas, en 15 días, con el consumo normal y habitual, puede estar completamente seco”, afirmó Gutiérrez al referirse a la situación del sistema que abastece principalmente sectores del nororiente y del centro-oriente de Medellín.

El mandatario explicó que, de mantenerse el consumo habitual y sin una recuperación suficiente de las fuentes hídricas, varias zonas podrían enfrentar dificultades en el suministro.

Entre ellas mencionó sectores de las comunas Popular y Manrique, así como partes de las comunas 8 y 9.

La advertencia no significa que toda Medellín vaya a quedarse sin agua en 15 días.

Se trata de un escenario asociado específicamente al sistema de Piedras Blancas y a las condiciones actuales de consumo, lluvias y disponibilidad de agua.

El llamado de las autoridades es claro: reducir el consumo de agua desde ahora será clave para evitar que la situación de Piedras Blancas se agrave y termine afectando a más hogares de Medellín.

EPM mantiene medidas para proteger el abastecimiento

EPM explicó que Piedras Blancas es el sistema con menor capacidad de almacenamiento y que actualmente registra un déficit cercano a 120 litros de agua por segundo, equivalente a unos 10 millones de litros diarios. La empresa también señaló que las lluvias recientes no han tenido la duración ni la intensidad necesarias para recuperar los caudales de las fuentes que alimentan el sistema.

Ante esta situación, EPM implementó interrupciones programadas del servicio en sectores del nororiente y del centro-oriente de Medellín. Desde el 8 de septiembre, los cortes son nocturnos, tienen una duración aproximada de ocho horas y se aplican de manera alternada entre diferentes circuitos.

La medida alcanza sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Sin embargo, EPM aclara que pertenecer a una de estas comunas no significa necesariamente que todos los barrios o viviendas tengan interrupciones, pues la medida se concentra en circuitos específicos.

El embalse Piedras Blancas es una de las fuentes que abastece de agua a sectores de Medellín y enfrenta una situación crítica por la baja disponibilidad del recurso. Foto: Foto: El Colombiano- API

El llamado es a reducir el consumo

El problema se agravó porque, mientras disminuye la disponibilidad de agua, el consumo aumentó.

EPM informó que entre el 18 y el 24 de agosto se registraron más de 48 millones de litros adicionales frente a la semana anterior.

Por eso, la empresa mantiene el llamado a utilizar únicamente el agua necesaria, cerrar las llaves cuando no estén en uso y reportar posibles fugas.

Incluso EPM adoptó medidas internas para reducir el consumo de agua en sus propias instalaciones ante las condiciones actuales.

El escenario seguirá dependiendo de la evolución de las lluvias, los caudales de las fuentes, los niveles de los embalses y, especialmente, del comportamiento del consumo.

EPM señaló que hará seguimiento permanente a estas variables para evaluar las medidas adoptadas y evitar que el déficit de Piedras Blancas termine afectando de manera más amplia el abastecimiento de agua en el Valle de Aburrá.

El llamado de las autoridades es claro: reducir el consumo de agua desde ahora será clave para evitar que la situación de Piedras Blancas se agrave y termine afectando a más hogares de Medellín.