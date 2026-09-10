El Gobierno nacional anunció este 10 de septiembre que la meta es que en octubre de 2027 ya haya circulación por esta obra, después de que comenzara la instalación de los equipos electromecánicos indispensables para su operación.

Hipopótamos ponen en riesgo a 23 estudiantes que cruzan el río Nare: toda una odisea para llegar a clases

Por su parte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, realizó una visita al proyecto acompañada por representantes del Invías, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, contratistas y la interventoría, con el objetivo de verificar directamente el avance de estos trabajos.

Las labores de instalación comenzaron el pasado 8 de agosto y, según informó el Ministerio de Transporte, se produjeron después del compromiso asumido por el presidente Abelardo de la Espriella durante una visita a Antioquia el 20 de julio. El Invías quedó encargado de esta etapa del proyecto.

¿Qué faltaba para poner en funcionamiento el Túnel del Toyo?

Uno de los principales pendientes correspondía precisamente a los equipos electromecánicos. De acuerdo con la cartera de Transporte, el proyecto también había enfrentado dificultades relacionadas con aportes que no fueron realizados oportunamente por el Gobierno anterior, situación que llevó a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín a asumir los recursos faltantes.

“Cumplimos. Hoy estamos verificando los trabajos para que el Túnel del Toyo sea una realidad. Este es un Gobierno que destraba, ejecuta y cumple”, aseguró la ministra Elsa Noguera al reiterar que la meta es habilitar la circulación en octubre del próximo año.

Juez suspende audiencia de imputación de cargos a Miguel Quintero para que las partes revisen el material probatorio

Actualmente, se adelanta la instalación de sistemas de iluminación, ventilación, suministro eléctrico, señalización, protección contra incendios y comunicaciones, elementos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad durante la operación. El Invías continuará haciendo seguimiento a las obras hasta su entrada en servicio.

La puesta en funcionamiento del túnel tendrá además un impacto estratégico para Antioquia: permitirá conectar a Medellín con Urabá y Puerto Antioquia y reducir el recorrido hasta cerca de cuatro horas.

Según el Ministerio, el corredor también busca facilitar el transporte de productos agrícolas e industriales hacia mercados internacionales y fortalecer la competitividad de la región.