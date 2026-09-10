Juez suspende audiencia de imputación de cargos a Miguel Quintero para que las partes revisen el material probatorio

El juez 27 penal del Circuito de Medellín con función de control de garantías suspendió este jueves, 10 de septiembre, la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle y otras tres personas. Sin embargo, la Fiscalía pudo avanzar en la lectura de los hechos jurídicamente relevantes que les atribuye.

Sobre Miguel Quintero Calle dijo que, presuntamente, fue el determinador de un plan criminal para saquear el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el periodo en que su hermano, Daniel Quintero Calle, fue alcalde de Medellín.

Miguel Quintero Calle (izq.) se presentó ante el Juzgado 39 Penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

Le atribuyó haber puesto en la entidad a funcionarios como Álvaro Villada y quitar a otros para tener el control de las decisiones que allí se tomaran.

Además, de haber participado en una supuesta reunión en la que él, el antiguo representante legal de los Bomberos de Itagüí y Villada fijaron una cuota del 15 por ciento sobre el monto de seis contratos por 17 mil millones de pesos, recursos que presuntamente se apropiaron.

La Fiscalía, por ejemplo, aseguró que 2.481 millones de pesos fueron apropiados por Miguel Quintero Calle, 1,654 en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

Fiscalía señala a Miguel Quintero Calle de ser el cerebro de un plan criminal en el Área Metropolitana: esto dijo en la imputación de cargos

Parte de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía fueron dadas a conocer en una serie de artículos en los que SEMANA ha evidenciado conversaciones, órdenes impartidas y declaraciones para evidenciar el saqueo del Área Metropolitana en el periodo en que Daniel Quintero Calle, el hermano de Miguel, fue alcalde de Medellín.

Durante la diligencia, la Fiscalía nombró en varias ocasiones a Misael Cadavid, el hombre que firmó un principio de oportunidad para que cesara la persecución penal en su contra y se transformó en testigo clave en ese proceso; hoy están en libertad.

Cadavid, en modo reparación, entregó una camioneta avaluada en 700 millones de pesos, la cual fue calificada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de ser un vehículo de “traqueto”.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

También mencionó a Juan David Palacio Cardona, antiguo director del Área Metropolitana, quien en palabras de la Fiscalía también llegó al cargo por pedido de Miguel Quintero Calle.

En ese escándalo de corrupción ya hay una persona condenada: se trata de Juan Alberto Cardona Henao, extesorero y contador de los Bomberos de Itagüí, quien admitió que falsificó documentos para justificar los elevados costos que acomodaron para lograr apropiarse de los recursos de esos contratos.

Pidió perdón el tesorero de los Bomberos de Itagüí, primer condenado por escándalo de corrupción que salpica a Miguel Quintero Calle

La finalidad, en parte, era favorecer a Misael Cadavid, quien buscaba recursos para ganar su campaña a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, en la cual fracasó.

El lunes 14 de septiembre, a las 3:30 p. m., se avanzará en la diligencia y será el turno de los investigados para decir si aceptan o no cargos.

Además, para que la Fiscalía argumente su pedido de medida de aseguramiento intramural.