La SIC advierte que detectó un “esquema de corrupción” en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante 2021

La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, de la Superintendencia de Industria y Comercio, identificó un presunto esquema de corrupción contractual en la asignación de recursos públicos en el Parque de las Aguas de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante 2021.

La teoría de la entidad es que se habrían usado contratos interadministrativos para cerrar la competencia y direccionar ocho invitaciones privadas hacia proveedores favorecidos.

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Al parecer, no se trataría de una falla aislada o un simple error de trámite. Se estaría frente a un posible mecanismo deliberado para eliminar la competencia, simular la pluralidad de oferentes y entregar contratos a empresas previamente favorecidas.

En un documento conocido por SEMANA se reseñó lo siguiente: “La decisión establece que se canalizaron más de $15.748 millones mediante los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 hacia Metroparques, pese a que esta entidad no tenía experiencia ni la capacidad técnica para ejecutar las actividades”.

Panorámica de Medellín. Foto: Getty Images

La SIC también acreditó el presunto direccionamiento de ocho invitaciones privadas en favor de Comercializadora JPino S. A. S., 1Soluciones S. A. S. y Constru Americana S. A. S.

Para lograr eso, posiblemente, se invitó a proveedores sin la capacidad real y que habrían servido como pantalla de pluralidad de oferentes: “Se fijaron criterios insuficientes para contratos de alta cuantía; se alteraron reglas de evaluación; se excluyeron ofertas más favorables; se aceptaron certificados ajenos al objeto contratado; y se adjudicó a empresas sin experiencia o solidez financiera suficiente”, se argumentó.

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Para la Superintendencia de Industria y Comercio, utilizar entidades públicas como puente para eludir la selección competitiva, fabricar una apariencia de pluralidad y entregar contratos a proveedores escogidos de antemano constituye corrupción contractual.

Esta decisión fue notificada por la SIC a las partes involucradas: Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Metroparques; Constru América; JPino; 1Soluciones; Álvaro Alonso Villada García; María Eugenia Domínguez Castañeda; Viviana del Valle Velásquez; Carlos Augusto Jaramillo Villarreal; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez; Juan Alexander Pino Jaramillo; y Yamileth Galindez Chilito.

Esta decisión fue notificada por la SIC a las partes involucradas. Foto: Alcaldía de Medellín.

SEMANA conoció que la determinación y el alcance de la investigación serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría.