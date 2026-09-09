Juliana Guerrero, la activista protegida por Gustavo Petro cuyo escándalo judicial tiene reflexionando a la izquierda y al progresismo: “Decepción”

El expresidente Gustavo Petro, quien la respaldó públicamente durante el tiempo en el que estuvo al frente de la Casa de Nariño, no se ha referido al espinoso escándalo que salpica a Juliana Guerrero, la joven activista que defendió desde su Gobierno, pero que será condenada judicialmente porque obtuvo títulos falsos.

Pero la izquierda está indignada y en medio de reflexiones. Y aunque algunos de sus máximos representantes guardan silencio por respeto al expresidente, otros, como el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, no tienen reparos en reconocer que Guerrero cometió un error y generó un ruido innecesario para el gobierno pasado.

Juliana Guerrero Foto: Montaje realizado por El País con foto RRSS/Semana

“La confesión de Juliana: Triste episodio para una joven que, por ambición, apela a la cultura del todo vale queriendo ascender fácil y rápido”, escribió Bolívar en sus redes sociales.

Recordó que Guerrero admitió este miércoles haber presentado títulos que sabía eran falsos para aspirar al Viceministerio y debe responder por ello. “Pero también está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y su imagen y empezar de nuevo. En este país los mayores corruptos y asesinos han tenido segundas oportunidades; ¿por qué no ella?”.

La otra lección no puede pasar inadvertida, dijo Bolívar. “Hay muchos casos de falsificación de títulos por parte de poderosos, a quienes ni la prensa ni la justicia tratan con el mismo rasero. Se debe juzgar por igual al joven sin poder y al poderoso con apellido, dinero o influencia. De lo contrario, el mensaje que queda es perverso: en Colombia no importa tanto la falta cometida como quién la comete”.

Juliana Guerrero fue condenada tras aceptar su participación en la entrega de títulos falsos de la Fundación San José. Foto: 1. Rama Judicial / 2. Fundación San José

La representante a la Cámara por el Valle, del Pacto Histórico, Ana Erazo, no se quedó callada y también reaccionó.

“Me duele profundamente que nuestro proyecto político se haya visto afectado por personas como Juliana Guerrero, que aceptó cometer hechos gravísimos de fraude y utilizar el poder y las oportunidades que tuvo a su disposición para favorecer sus propios intereses. Me duele porque contra esto he luchado siempre. Como líderesa política de este proyecto, tengo que decirlo con absoluta claridad: Quien haya hecho parte de nuestro proyecto, haya trabajado en su nombre y cometido delitos, tiene que responder ante la justicia”, afirmó.

Por su parte, la excónsul de Colombia en Chile, María Antonia Pardo, afirmó: “Confirmado: Juliana Guerrero aceptó hoy que los diplomas con los que buscaba ser viceministra eran falsos. Gustavo Petro se equivocó al meter las manos en la candela por ella. Gran lección para él y para todos: el atajo le salió carísimo a Juliana y su nombre queda manchado para siempre”.

El senador Antonio Correa es señalado de haber participado en presuntos hechos de corrupción cuando era cercano a la familia López. Hoy, hace campaña abiertamente por Iván Cepeda del Pacto Histórico, pese a que él milita en el partido de La U. Foto: FACEBOOK ANTONIO GUERRA

Otras personas que respaldaron al gobierno Petro también reaccionaron, entre ellas, el senador del Partido de La U, Antonio Correa.

“La verdad no tiene rasero político. Lo de Juliana Guerrero es triste y desafortunado. El poder es efímero, gaseoso, y cuando se ejerce sin límites, termina cobrando factura. Hoy le corresponde asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero tampoco creo en destruir para siempre a una persona. Es joven, está a tiempo de aprender, reconstruir su vida y empezar de nuevo con humildad”.

Este miércoles 9 de septiembre, de manera sorpresiva, la Fiscalía General formalizó el preacuerdo que firmó en las últimas horas con Juliana Guerrero por los títulos falsos de pregrado que obtuvo, al parecer de manera ilegal, de la Fundación Universitaria San José.