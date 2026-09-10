Medellín

Fiscalía señala a Miguel Quintero Calle de ser el cerebro de un plan criminal en el Área Metropolitana: esto dijo en la imputación de cargos

La Fiscalía le imputa los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 4:34 p. m.
Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios.
Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

Este jueves, 10 de septiembre, la Fiscalía leyó los hechos por los que cree que Miguel Andrés Quintero Calle, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, es el cerebro de un plan criminal para poner y quitar funcionarios del Área Metropolitana y direccionar contratos.

El ente acusador señaló que Quintero Calle, abogado de profesión y de 49 años, participó en reuniones con Misael Cadavid, ahora testigo clave del ente acusador, para fijar el monto que se iban a apropiar en seis contratos firmados por un monto superior a los 17 mil millones de pesos.

Además, de haber puesto y quitado funcionarios para facilitar la toma de decisiones orientadas a quedarse con recursos de esos contratos que el Área Metropolitana firmó con Bomberos de Itagüí, de quienes Misael Cadavid era el representante legal.

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