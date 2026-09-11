Carlos Fernando Galán confirma captura de siete señalados por asesinato de policía en Ciudad Bolívar: cinco fueron a la cárcel

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la noche de este 11 de septiembre que siete personas señaladas de estar relacionadas con el asesinato de un policía en Ciudad Bolívar fueron capturadas tras las investigaciones adelantadas por las autoridades. De ellas, cinco fueron enviadas a un establecimiento carcelario.

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El crimen ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando Edilberto Pinilla Cárdenas, integrante de la Sijín, adelantaba labores de investigación relacionadas con un triple homicidio registrado en esa localidad del sur de Bogotá.

“Capturados y a la cárcel los responsables del asesinato de un policía en Ciudad Bolívar el pasado 27 de agosto”, escribió Galán al informar sobre los resultados de las autoridades.

El mandatario explicó que las capturas fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad.

“Los 7 responsables del asesinato del uniformado fueron capturados y hoy 5 de ellos fueron enviados a la cárcel. Las otras 2 responsables, por ser mujeres cabeza de familia, quedaron con detención domiciliaria. Todos pertenecían a la banda criminal Los de la Loma”, afirmó Galán.

¿Qué se sabe del crimen del policía en Ciudad Bolívar?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, horas antes del ataque contra el uniformado se había registrado un triple homicidio en el sector de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar.

Las autoridades establecieron que el hecho estaría relacionado con una retaliación en medio de disputas por el control de actividades ilícitas en esta zona de la capital.

Investigadores de la Policía llegaron posteriormente al sector para realizar labores judiciales y avanzar en el esclarecimiento de los tres asesinatos.

En medio de esas diligencias, varios hombres armados habrían interceptado el vehículo en el que se movilizaban los investigadores y dispararon contra los uniformados. Pinilla Cárdenas resultó gravemente herido y murió como consecuencia del ataque.

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La Fiscalía señaló a José Luis Mira Cardona, alias Mueco, y a Duván Santiago Fernández Guerrero, alias Mono, como presuntos involucrados en el triple homicidio y en el posterior ataque contra los integrantes de la Policía.

Por estos hechos, un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Los procesados no aceptaron los cargos.

Operativos dejaron otros cinco capturados

El avance de la investigación llevó a las autoridades a realizar diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en el barrio Divino Niño, también en Ciudad Bolívar.

Finalmente, cinco de los siete procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que las dos mujeres quedaron con detención domiciliaria.

Galán destacó el resultado de las autoridades y aseguró que las acciones contra las estructuras delincuenciales continuarán en la capital: “Las instituciones de seguridad y justicia de Bogotá siguen dando golpes al crimen en la ciudad”.