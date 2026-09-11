Comfaguajira presentó balance de su gestión durante 2026: IPS reportó un crecimiento del 136 %

Comfaguajira presentó ante el Congreso de la República un balance de los resultados alcanzados durante 2026, en el marco de una Mesa Técnica de Alto Nivel de la Comisión Séptima del Senado. La gerente de la Caja, Diana Patricia Tello, expuso avances financieros, el cumplimiento del plan de mejoramiento, los programas sociales y la atención en salud mental.

Uno de los indicadores presentados correspondió a la IPS de Comfaguajira, que alcanzó un resultado positivo de $215.001.000 con corte a junio de 2026. Según Tello, esta cifra representa una variación positiva del 136 % frente al mismo periodo de 2025.

Durante la sesión también fue presentado el séptimo avance del plan de mejoramiento de la Caja. De acuerdo con la gerente, la delegada para medidas especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar calificó este avance con un 90 % de cumplimiento.

“Nos falta una entrega que le vamos a cumplir en este trimestre”, manifestó Tello al referirse al pendiente dentro del proceso.

Comfaguajira reporta resultados positivos y destaca avances en su gestión ante el Congreso. Foto: Suministrada / API

En materia social, la gerente reportó resultados en los programas de recreación y turismo. Recreación Libre alcanzó un indicador superior al 127 %, los eventos sociales llegaron al 99,5 % y turismo social registró un 32 %.

“Hoy estamos llevando a los guajiros para que conozcan todas las regiones del país y estamos también haciendo planes internacionales”, explicó Tello.

La salud mental fue otro de los asuntos abordados durante la presentación. La gerente destacó el funcionamiento de la unidad destinada a este servicio en La Guajira y solicitó respaldo para continuar con las prácticas implementadas.

“Nuestra unidad de salud mental en estos momentos es de las mejores que hay en La Guajira”, afirmó.

El encuentro se desarrolló mientras Comfaguajira avanza en el proceso para el levantamiento de su intervención. La reunión permitió revisar ese proceso, la situación jurídica e institucional de la Caja y su participación en el Sistema del Subsidio Familiar.

“Una empresa estuvo en una crisis, que estuvo en el fondo, pero que hoy resurge”, afirmó Tello.