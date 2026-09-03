Cundinamarca, líder en reducción de pobreza monetaria: 168.000 personas salieron de esta condición en 2025

En Cundinamarca la movilidad social avanza. Con una tasa de 15,1 % frente al 28 % nacional, el departamento se mantiene como el departamento con menor pobreza monetaria del país. Además, en un solo año 168.000 cundinamarqueses salieron de la pobreza monetaria y 112.000 de la pobreza extrema, un comportamiento al que se suma el incremento de los ingresos entre los hogares que menos perciben.

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, destacó que el departamento ocupa también el primer lugar de menor pobreza multidimensional en Colombia, según los resultados de 2025 publicados recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

“Los hogares que menos ganaban aumentaron sus ingresos en un 29 % durante 2025, impulsados principalmente por los ingresos laborales. Lo que quiere decir que la mejora se está dando justamente entre las familias que tienen menos ingresos”, explicó el gobernador. Así, el aumento de los ingresos laborales entre esta población acompaña la reducción registrada en los indicadores de pobreza durante 2025.

Menor pobreza multidimensional

El resultado de pobreza monetaria se suma al alcanzado por el departamento en pobreza multidimensional, indicador en el que Cundinamarca también registra el nivel más bajo del país.

El resultado de pobreza monetaria se suma al alcanzado por el departamento en pobreza multidimensional, indicador en el que Cundinamarca también registra el nivel más bajo del país. Foto: Gobernación de Cundinamarca - API

Mientras la pobreza monetaria está relacionada con los ingresos de las personas, la medición multidimensional permite identificar privaciones que enfrentan los hogares en diferentes condiciones de vida. “Son cifras que representan que las familias en Cundinamarca viven mejor y encuentran más oportunidades”, afirmó Rey.

Finalmente, los resultados muestran una reducción de la población en condición de pobreza, mayores ingresos entre los hogares que menos perciben y menores privaciones en aspectos esenciales de la calidad de vida. “Los resultados hablan por sí solos. Cundinamarca es el primer departamento del país”, concluyó el gobernador.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca.