EnCicla cumple 15 años en el Valle de Aburrá: más de 22 millones de viajes y un ambicioso plan de modernización

El primer día que comenzó a operar EnCicla, en el Valle de Aburrá, solo 33 personas se animaron a pedalear. Había 105 bicicletas azules, seis estaciones y anfitriones que entregaban cada vehículo en persona. Quince años después, EnCicla acumula más de 22 millones de viajes y tiene presencia en los diez municipios del Valle de Aburrá. Pero detrás de esa expansión hay una historia de empuje paisa, que pasa por años de deterioro y un esfuerzo titánico por reconstruir el servicio y ofrecer la mejor experiencia a los usuarios.

La historia comenzó con una pregunta que tres estudiantes de Ingeniería de Diseño de Producto de la Universidad EAFIT quisieron resolver: ¿por qué no utilizar bicicletas públicas para facilitar los desplazamientos cotidianos? Lina López, Felipe Gutiérrez y José Ocampo desarrollaron la propuesta como proyecto académico entre 2009 y 2010.

“La idea era ofrecer una alternativa económica y menos contaminante para recorrer distancias cortas, especialmente aquellas que separan a una persona de su destino después de bajarse del transporte público”, explicaron desde la entidad.

La iniciativa encontró respaldo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), que trabajó con EAFIT para convertir el planteamiento universitario en un proyecto piloto. En 2009, Federico Gutiérrez, entonces concejal de Medellín, promovió el Acuerdo Municipal 84, que incorporó el sistema de bicicletas a la agenda de movilidad de la ciudad. Dos años después, la propuesta dejó el papel: el 10 de octubre de 2011 entró en funcionamiento EnCicla.

En 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín incorporó la bicicleta a las discusiones sobre movilidad, mientras el AMVA creó la Mesa Metropolitana de la Bicicleta. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

Una red integrada

Las primeras estaciones conectaban Suramericana y Estadio, del Metro, con la Universidad Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Los estudiantes eran el público prioritario, aunque la experiencia también se extendió a otro escenario: el Parque Arví recibió 40 bicicletas como parte del componente rural del proyecto.

Entonces la operación era manual y exigía que un anfitrión entregara cada vehículo. Aquel primer día hubo apenas 33 usuarios, pero el sistema empezó a probar que una bicicleta compartida podía servir para algo más que un paseo de fin de semana.

El crecimiento llegó paso a paso. En 2013 aumentaron las bicicletas y las estaciones, y entre 2014 y 2015 aparecieron las estaciones automáticas y la integración con la tarjeta Cívica del Metro. En ese momento, EnCicla tenía 25 estaciones y cerca de 1.100 bicicletas. Este cambio fue importante porque permitió conectar dos formas de desplazamiento: el viaje en transporte masivo y el recorrido en bicicleta hasta el lugar de estudio, trabajo o destino final.

En 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín incorporó la bicicleta a las discusiones sobre movilidad, mientras el AMVA creó la Mesa Metropolitana de la Bicicleta y adoptó después el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta 2015-2030. La apuesta era que pedalear dejara de depender exclusivamente de la voluntad individual y contara con infraestructura y decisiones públicas que facilitaran su uso.

Entre 2016 y 2019, EnCicla amplió sus horarios y llegó a Bello, Envigado y Sabaneta. Las estaciones se instalaron en puntos estratégicos y cerca del Metro para facilitar los transbordos. En 2019, el sistema alcanzó las 100 estaciones y se acercaba a las 2.000 bicicletas. La red había superado su dimensión inicial, concentrada en algunos corredores de Medellín, para extenderse por distintos municipios del valle.

El balance de la entidad señala que desde 2024 se han realizado más de dos millones de préstamos. También reporta una reducción del ciento por ciento en los actos de vandalismo en las estaciones. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

Pero la pandemia interrumpió esa trayectoria. La demanda cayó durante la emergencia sanitaria y no recuperó los niveles anteriores, pese a los protocolos de bioseguridad. Después llegaron otros problemas: fallas tecnológicas, hurtos, vandalismo, estaciones fuera de servicio y menos bicicletas disponibles. EnCicla continuó su expansión hacia Barbosa, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella y Caldas, pero tener mayor cobertura no garantizaba que el servicio funcionara como lo necesitaban los usuarios.

Durante esos años también se impulsaron desarrollos tecnológicos propios, bicicletas eléctricas y dispositivos de apoyo a la movilidad para personas con discapacidad. Sin embargo, las dificultades operativas dejaron un problema central: no bastaba con ampliar la red si las estaciones no funcionaban o los vehículos no estaban disponibles.

Volver a pedalear

La recuperación comenzó en 2024. Según el AMVA, entre ese año y 2025 se invirtieron más de 25.000 millones de pesos en la operación y recuperación integral de EnCicla. Para 2026, la entidad proyectó otros 15.000 millones de pesos. Los trabajos incluyen reparaciones estructurales y metalmecánicas, renovación del cableado y de los sistemas eléctricos, mejoramiento de los pisos y actualización de la identidad visual de las estaciones.

Entre 2024 y lo corrido de 2026, cinco estaciones entraron en funcionamiento: Terminal del Sur, La Playa-Soma, Casa de Cultura Los Colores, Teatro Metropolitano y Terminal del Norte. El AMVA afirma que “más del 90 % de las estaciones han recibido intervenciones de mantenimiento integral y que la funcionalidad del sistema supera el 94 %. La meta es que todas estén recuperadas al finalizar 2026”. Además, avanzan en la rehabilitación de otras 20 estaciones que permanecen fuera de servicio o que nunca llegaron a operar.

Una parte de ese trabajo consiste en recuperar piezas en lugar de reemplazar todos los componentes. Mediante prácticas de economía circular, el sistema ha ensamblado bicicletas y habilitado estaciones con repuestos reutilizados, además de reparar tarjetas electrónicas y puntos de anclaje. “La estrategia busca aprovechar materiales disponibles y devolver a la operación elementos que todavía pueden cumplir su función”, precisaron desde el AMVA.

El balance de la entidad señala que desde 2024 se han realizado más de dos millones de préstamos. También reporta una reducción del ciento por ciento en los actos de vandalismo en las estaciones, que atribuye al fortalecimiento de la cultura ciudadana y al uso responsable de la infraestructura. “Con la campaña ‘EnCicla Me Mueve’, que invita a pedalear ‘al parque, al cole, a la U, al trabajo’, el AMVA ha desarrollado actividades y eventos que, según sus cifras, han impactado a más de 900.000 personas”, precisaron desde la entidad.

En sus quince años, EnCicla calcula que ha contribuido a evitar la emisión de 10.612 toneladas de dióxido de carbono. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

El efecto ambiental es otra medida del alcance del programa. En sus quince años, EnCicla calcula que ha contribuido a evitar la emisión de 10.612 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes, según la entidad, a las emisiones anuales de 2.475 automóviles de gasolina: “Desde 2024, el sistema reporta más de 1.400 toneladas de CO2 evitadas”.

El próximo reto

Las cifras acumuladas muestran la dimensión que alcanzó la iniciativa: 22.279.802 viajes, más de 150.000 usuarios registrados y una inversión cercana a los 222.000 millones de pesos entre 2011 y 2026. El balance histórico reporta más de 150 estaciones y presencia en los diez territorios metropolitanos. En su información operativa más reciente, el AMVA registra 132 estaciones en funcionamiento y más de 140.000 usuarios vinculados.

De las estaciones operativas, el 82 % son automáticas y el 18 % manuales. Veintiocho están asociadas al Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá: 23 conectadas con el Metro y cinco con Metroplús. A esa red se suman más de 302 cicloparqueaderos y cerca de 190 kilómetros de ciclorrutas metropolitanas.

El próximo cambio está previsto para 2027. El AMVA proyecta llegar a una flota de 2.000 bicicletas, con nuevos vehículos mecánicos y eléctricos, e implementar un modelo híbrido que combine bicicletas inteligentes con estaciones livianas.

Entre 2024 y lo corrido de 2026, cinco estaciones entraron en funcionamiento: Terminal del Sur, La Playa-Soma, Casa de Cultura Los Colores, Teatro Metropolitano y Terminal del Norte. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

“El plan incluye monitoreo en tiempo real, análisis de datos, interoperabilidad y ciberseguridad, herramientas con las que busca mejorar la operación y detectar problemas con mayor rapidez”, explicaron desde el AMVA. La modernización tecnológica pretende hacer más sencilla la experiencia del usuario y ayudar a administrar una red que funciona en territorios con necesidades distintas.

Quince años después de aquel primer préstamo, EnCicla tiene una escala que sus promotores difícilmente habrían podido medir con las seis estaciones iniciales. Su siguiente capítulo no se medirá solo por las bicicletas que se incorporen, sino por cuántas estarán disponibles cuando alguien las necesite para llegar a su destino.

*Contenido elaborado con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.