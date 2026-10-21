El plan para reconstruir El Cairo, uno de los municipios más afectados por el terremoto, sin borrar las huellas de su arquitectura tradicional

El municipio de El Cairo, en el Valle del Cauca, fue uno de los más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Cuatro de cada cinco edificaciones en el casco urbano presentaron afectaciones estructurales de gravedad. Para decenas de familias, volver a la normalidad sigue dependiendo de la posibilidad de reparar o reconstruir sus casas, en un proceso de recuperación que ha sido paulatino y que ha contado con la participación activa de la comunidad.

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Sin embargo, los daños han resultado más complejos de lo que se pensaba inicialmente. En algunas edificaciones, las tejas que parecían ser el principal problema ocultaban grietas profundas en las paredes. Al retirar los techos para iniciar las reparaciones, varias estructuras cedieron, lo que dificultó enormemente la recuperación de dichos inmuebles.

A esta situación se suma el desafío de reconstruir su capital cultural, ya que El Cairo forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, por ello, durante la reconstrucción una premisa vital es la recuperación de su arquitectura, que es su identidad.

Para acompañar ese proceso nació la Fundación Tejas para mi pueblo, una organización sin ánimo de lucro promovida por personas oriundas del municipio con el propósito de canalizar ayudas, reunir voluntarios y articular proyectos que contribuyan a la recuperación física y social de la comunidad.

Reconstruir desde la comunidad

Uno de los primeros proyectos de la fundación busca reconstruir las viviendas en el mismo terreno donde estaban ubicadas, para aquellas familias que no cuentan con los recursos suficientes ni con otras alternativas para financiar la obra. En primera instancia 13 familias participan para recibir este beneficio.

La propuesta contempla comenzar con estudios de suelo y diseños elaborados con la participación de la familia y de la comunidad. La intención es sumar recursos económicos, conocimientos técnicos y mano de obra para que los habitantes también puedan participar en la recuperación de sus hogares.

Una de las líderes de la fundación, la pediatra Edna García, comentó en Caracol Radio que la reconstrucción del municipio requerirá más de 5.000 millones de pesos, una cifra que evidencia la dimensión del trabajo pendiente. Adicionalmente, mencionó que, aunque las ayudas oficiales han llegado, no son suficientes para responder a todas las necesidades.

Otro de los frentes que atiende la fundación es el de la educación y la conservación del patrimonio con iniciativas orientadas a capacitar a los habitantes en técnicas de construcción sismorresistente, mediante materiales locales y sostenibles. El objetivo es que la recuperación tenga en cuenta las condiciones de las edificaciones y la historia del territorio.

La organización también anunció una jornada médica para los días 14 y 15 de noviembre de 2026, con la expectativa de atender a más de 200 pacientes con diferentes patologías. Para hacerla posible está en la búsqueda de recursos y el apoyo de profesionales e instituciones del sector.

La fundación también invita a ciudadanos, empresas y organizaciones a vincularse mediante aportes económicos, voluntariado o asistencia técnica. Sus integrantes trabajan de manera voluntaria con la ilusión de que las ayudas respondan a necesidades concretas de la población.

Para facilitar las contribuciones, la organización cuenta con la página web tejasparamipueblo.org y asegura que dispone de un sistema de trazabilidad basado en tecnología blockchain para hacer seguimiento a los aportes y fortalecer la confianza de los donantes.