Bucaramanga se alista para una fiesta deportiva con 50.000 participantes: así será la Media Maratón FCV 2026

Bucaramanga vivirá una jornada muy especial para el atletismo con la edición número 23 de la Media Maratón FCV, que reunirá a cerca de 50.000 participantes el domingo 18 de octubre. La carrera, que combina la competencia de atletas profesionales con la participación recreativa de niños, jóvenes y aficionados, forma parte de las pruebas tradicionales del deporte nacional.

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La convocatoria contempla tres distancias: 21 kilómetros, 10,5 kilómetros y una prueba recreativa de 6 kilómetros. Esta última tendrá una participación masiva de estudiantes de colegios de la capital santandereana, mientras que las distancias más largas contarán con corredores de élite nacionales e internacionales.

La competencia entregará una bolsa de premios superior a los 100 millones de pesos. De ese monto, los ganadores de la media maratón, tanto en la rama femenina como en la masculina, recibirán 20 millones de pesos cada uno.

Horarios de salida

Una de las modificaciones de esta edición está en los horarios de salida, que se adelantarán 30 minutos frente al año anterior. Los corredores de los 21 kilómetros comenzarán a las 6:00 a. m.; los participantes de los 10,5 kilómetros saldrán a las 7:15 a. m., y quienes disputen la prueba de 6 kilómetros iniciarán a las 8:15 a. m.

La distancia recreativa pasó de 5 a 6 kilómetros. Además, la organización incorporó una categoría de veteranos en la media maratón, con el objetivo de ofrecer una modalidad competitiva diferenciada para este grupo de participantes mayores de 40 años.

Esta prueba cuenta con certificación y aval de la Federación Colombiana de Atletismo, lo que implica que los tiempos y marcas que logren los atletas serán oficiales y reconocidos en los rankings nacionales e internacionales. Además, asegura que el evento cumple con los estándares reglamentarios de distancia, cronometraje y jueces certificados.

Participarán atletas internacionales de países como Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Italia, Bélgica y Kenia, quienes competirán en las diferentes distancias. Esto implicará que las pruebas de mayor longitud tendrán un control antidopaje.

Por el volumen de visitantes, se espera que del 16 al 19 de octubre haya un repunte importante en la ocupación hotelera de la ‘ciudad bonita’, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Adicionalmente, desde 2022, Cotelco y la Alcaldía de Bucaramanga han trabajado para que el evento no sea únicamente una carrera, sino el punto de partida para enamorar a los extranjeros e incentivar su regreso.