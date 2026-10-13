Fuerte temblor de magnitud 5.2 sacude a Colombia: se sintió en distintos departamentos

Un nuevo sismo se registró este martes, 13 de octubre, en el departamento de Santander; distintos reportes señalan que se sintió principalmente en Bucaramanga, Cúcuta, Yopal y Tunja.

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En el informe oficial se especificó que el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó el boletín preliminar y estableció que el movimiento tuvo una magnitud de 5.2 y ocurrió a las 4:24 p. m., con una profundidad de 154 kilómetros.

Sin embargo, habitantes de ciudades como Medellín, Tolima, Villa de Leyva, Manizales e incluso algunas personas en Bogotá reportaron que sintieron el temblor.

“Fue muy fuerte”; “Pensé que tenía mareo”; “Sentí que duró de 8 a 10 segundos”, manifestaron distintos usuarios en la cuenta de X del SGC.

De momento, las autoridades competentes no reportan daños, víctimas o afectaciones mayores en los distintos municipios y lugares donde se sintió el movimiento.

De acuerdo con el SGC, el sismo se localizó en las coordenadas 6,80° de latitud y -73,14° de longitud.

Asimismo, el evento sísmico se registró cerca de varios municipios, específicamente a 6 km de Los Santos, a 18 km de Bucaramanga y a 225 km de Cúcuta, en el Norte de Santander.

Como aspectos para tener en cuenta luego de un movimiento telúrico, el SGC enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar peligros.

Durante la evacuación, se aconseja no utilizar ascensores y evitar refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

De igual manera, el llamado más importante es mantener la calma, buscar protección y evitar permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.