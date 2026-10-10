El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó 5 sismos de consideración con epicentro en el territorio nacional, luego de que este viernes la región se viera sacudida por un terremoto de 7,7 en Ciudad de Panamá.

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El primer evento sísmico fue reportado a las 12:45 de la madrugada y también fue el de mayor magnitud. De acuerdo con el reporte oficial en la página del SGC, su epicentro estuvo en Fidalefia, Caldas, y alcanzó una magnitud de 4,0 con una profundidad de 111 km.

Los habitantes de Manizales, Risaralda y Medellín reportaron a través de la publicación del Servicio Geológico que se alcanzó a sentir levemente en sus territorios.

A este sismo lo sucedió una serie de movimientos telúricos en los próximos 2 minutos. Un minuto después, a las 12:46 a. m., se registró otro sismo de 3.8 en el mismo lugar: Filadelfia, Caldas, y a las 12:47 se reportó uno nuevo de magnitud 3.4 en Uribe, Meta.

Estos movimientos no tuvieron mayor impacto en el país y los ciudadanos confirmaron que la sensación de estos fue superficial.

Expertos del SGC han explicado previamente que, luego de un movimiento telúrico de tanta relevancia como el que se vivió en Colombia el 10 de agosto y el 9 de octubre en Panamá, es normal que ocurra una seguidilla de temblores menores a los del evento.

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Así las cosas, se registraron algunos otros sismos superficiales en el territorio nacional; sin embargo, a las 3:43 de la madrugada, el SGC reportó un temblor de magnitud 3,1 y 33 kilómetros de profundidad en la frontera de Colombia con Panamá.

Posteriormente, a las 5:16 de la mañana, se alertó por un sismo de magnitud 3,4 y 43 kilómetros de profundidad en Itsmina, Chocó. Sobre este, algunos internautas reportaron su sensación en otros territorios aledaños como Pereira.

Temblor en Itsmina, Chocó Foto: X/ SGC

Aunque estos movimientos telúricos fueron de consideración, en ninguno se reportaron afectaciones, daños en las infraestructuras o lesiones en la ciudadanía.

Tras el terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto, el Chocó ha sido el protagonista de una seguidilla de temblores menores que han azotado al territorio; aunque esto es consecuencia del movimiento de relevancia que se sintió en el país, son plenamente naturales y no representan una gran amenaza para la ciudadanía.

Así mismo está sucediendo en Panamá y los sectores aledaños al epicentro del terremoto que sorprendió este viernes. En la mañana de este sábado se han reportado temblores de magnitud 4,7 (a las 7:34 a.m.) y de 4,1 (alas 5:35) en el país vecino.