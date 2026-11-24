El atentado contra la Gobernación del Meta tiene dos fiscales especializados a cargo de la investigación y se ordenaron las primeras actuaciones, que incluyen una versión preliminar sobre los autores del atentado.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Colprensa

De acuerdo con la Fiscalía, el frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc sería el autor intelectual y material del atentado que en la noche de este lunes 23 de noviembre sacudió el centro de la ciudad de Villavicencio y dejó 24 heridos, además de millonarios daños.

“Desde el momento en que tuvo conocimiento del atentado terrorista contra la Gobernación de Meta, en Villavicencio, la Fiscalía General de la Nación activó su capacidad de respuesta y dispuso de dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para dirigir las actuaciones orientadas a identificar y judicializar a los responsables de este ataque”, dijo la Fiscalía.

Advirtieron desde el ente acusador que también un grupo de Policía judicial que incluye a miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazó a recuperar todos los elementos de prueba para identificar los responsables y establecer toda la evidencia necesaria en el proceso de judicialización que estará a cargo de los fiscales especializados.

“En la atención de los actos urgentes y el desarrollo de las labores investigativas necesarias para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a quienes habrían ordenado y ejecutado la acción violenta, y a las personas involucradas en la planeación, coordinación y financiación”, explicó la Fiscalía.

Insisten los investigadores en que, de manera preliminar y de acuerdo con las hipótesis planteadas por las autoridades en el departamento de Meta, los autores de este terrible atentado serían los integrantes de las disidencias de las Farc, plenamente identificados en los expedientes y sobre quienes se adelantarán todos los actos de investigación.

Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

“Dentro de las hipótesis que se verifican de manera preliminar está la posible participación del frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de las Farc, estructura criminal con injerencia en el oriente del país”, resaltó el ente acusador.