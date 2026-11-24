Las imágenes que se han conocido tras el atentado terrorista en Villavicencio, Meta, la noche del lunes 23 de noviembre, son impactantes y muestran la destrucción que la carga explosiva dejó en la zona, muy cerca de las instalaciones de la Gobernación.
Asimismo, se conocieron fotografías en la calle de las Talabarterías en Villavicencio tras la fuerte explosión.
El senador Didier Lobo compartió por medio de la red social X un video en el que también se aprecia la magnitud de los estragos de este acto de terrorismo.
“Es escalofriante y dolorosa la escalada de violencia y los ataques terroristas que se vienen registrando en diferentes regiones de Colombia. El atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, deja decenas de personas heridas y graves afectaciones. Una situación que enluta y llena de preocupación a todo el país”, dijo.
Asimismo, agregó: “Como congresista, exijo al Gobierno Nacional una respuesta contundente y acciones concretas para recuperar la seguridad y garantizar la vida de los colombianos. No podemos permitir que el terrorismo siga sembrando miedo y violencia en nuestros territorios. Mi solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo del Meta. Pido a Dios por la recuperación de todas las personas heridas”.