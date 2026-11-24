Las imágenes que se han conocido tras el atentado terrorista en Villavicencio, Meta, la noche del lunes 23 de noviembre, son impactantes y muestran la destrucción que la carga explosiva dejó en la zona, muy cerca de las instalaciones de la Gobernación.

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Vehículos, casas, y establecimientos destruidos tras el carro bomba en Villavicencio, Meta. Foto: Periódico del Meta.

Asimismo, se conocieron fotografías en la calle de las Talabarterías en Villavicencio tras la fuerte explosión.

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El senador Didier Lobo compartió por medio de la red social X un video en el que también se aprecia la magnitud de los estragos de este acto de terrorismo.

“Es escalofriante y dolorosa la escalada de violencia y los ataques terroristas que se vienen registrando en diferentes regiones de Colombia. El atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, deja decenas de personas heridas y graves afectaciones. Una situación que enluta y llena de preocupación a todo el país”, dijo.

Asimismo, agregó: “Como congresista, exijo al Gobierno Nacional una respuesta contundente y acciones concretas para recuperar la seguridad y garantizar la vida de los colombianos. No podemos permitir que el terrorismo siga sembrando miedo y violencia en nuestros territorios. Mi solidaridad con las víctimas, sus familias y el pueblo del Meta. Pido a Dios por la recuperación de todas las personas heridas”.