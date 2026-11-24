Tres sujetos que se movilizaban en motocicleta lo interceptaron y, en cuestión de segundos, consiguieron quitarle el vehículo. Todo quedó registrado en video.

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Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado en las calles de Bogotá. Esta vez, la víctima fue un ciclista que transitaba por el norte de la capital y terminó siendo despojado de su bicicleta por tres hombres que se movilizaban en motocicleta.

El robo ocurrió el domingo 22 de noviembre de 2026, sobre la calle 72, cerca de la carrera Séptima. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo los sujetos se acercaron al deportista y lo interceptaron mientras avanzaba por este corredor vial.

Violento asalto a ciclista en Bogotá el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Periodismo Público / API

Violento asalto a ciclista en Bogotá el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Periodismo Público / API

En la grabación se observa a tres hombres que se movilizaban en una motocicleta y se aproximaron a la víctima. Sin darle demasiado tiempo para reaccionar, uno de los sujetos lo empujó, provocando que perdiera el equilibrio.

Violento asalto a ciclista en Bogotá el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Periodismo Público / API

En cuestión de segundos, los responsables consiguieron apoderarse de la bicicleta y escaparon del lugar. La rapidez con la que ocurrió el hurto quedó evidenciada en el registro audiovisual, que muestra la manera en que los hombres aprovecharon la situación para cometer el robo.

El hecho genera preocupación entre quienes frecuentan este sector para realizar sus entrenamientos. La zona es utilizada habitualmente por ciclistas que recorren las vías del oriente de Bogotá y se dirigen hacia Patios, uno de los trayectos tradicionales para esta actividad deportiva.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de la víctima ni se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

Bogotá registró más de 1.300 bicicletas robadas en 2026

De acuerdo con cifras de la Policía de Bogotá divulgadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre el 1 de enero y el 4 de abril de 2026 se reportaron 1.393 hurtos de bicicletas en la ciudad.

Aunque la cifra sigue siendo considerable, representa una reducción del 37,8 % frente a los 2.241 casos registrados durante el mismo periodo de 2025. Además, las autoridades informaron que habían logrado recuperar 301 bicicletas en lo corrido de 2026 hasta ese balance.

Ante estos hechos, la Secretaría recomendó a los ciclistas registrar sus vehículos en Registro Bici Bogotá, herramienta que permite asociar la información de la bicicleta con la de su propietario y facilitar su identificación en caso de hurto.

Asimismo, quienes sean víctimas de un robo o presencien un hecho delictivo pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 y presentar la denuncia correspondiente.