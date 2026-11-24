En la madrugada de este 24 de noviembre, una emergencia por cuenta de un incendio se registró en una fábrica que funcionaba al sur de la capital colombiana y en la que se producían colchones y otros materiales inflamables.

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SEMANA conoció información del Cuerpo de Bomberos de la capital, quienes aseguraron que en horas de la madrugada las estaciones de Kennedy, Venecia y Bosa, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves No Tripuladas y Operadores de vehículos en Emergencia, controlaron ese incendio estructural.

Los organismos de emergencia lograron controlar las llamas y asegurar la zona afectada. Foto: BOMBEROS DE BOGOTA/ A.P.I

La fábrica estaba ubicada en la Calle 41 Sur con Carrera 14, al sur de la capital. Pese a los graves daños que sufrieron las instalaciones, la conflagración no dejó personas heridas ni lesionadas. Además, se aseguró el área.

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La emergencia se registró hacia la 1:40 de la madrugada y exactamente se registró en el barrio Villa Hermosa. El incendio se dio en el segundo nivel de la fábrica y para la atención de dicha emergencia fue necesaria la presencia de exactamente 5 máquinas de bomberos, dos carrotanques y 24 bomberos de las distintas estaciones, esto dada la complejidad de la conflagración, por la presencia de diferentes materiales altamente inflamables.

El incendio en la fábrica de colchones no dejó personas lesionadas, según el reporte oficial. Foto: BOMBEROS DE BOGOTA/ A.P.I

Tras la gravedad de los hechos, los bomberos ordenaron la evacuación además de dos viviendas cercanas al predio para poder proteger a los habitantes y resguardarlos de posibles riesgos.

Las autoridades hicieron llegar al lugar varias ambulancias, pero por fortuna, no hubo ningún herido tras el incendio. Pese a ello, este hecho dejó millonarias pérdidas materiales para la empresa que allí funcionaba.

Equipos especializados de aeronaves no tripuladas y operadores de vehículos en emergencia apoyaron la atención del incendio. Foto: Getty Images

El incendio pudo ser controlado pasadas las 3 de la madrugada y los peritos presentes en el lugar son los responsables de establecer cuáles fueron las causas del incendio y qué produjo que las llamas se propagaran a un nivel elevado dentro de la bodega de la empresa.