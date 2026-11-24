La Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló una fábrica clandestina de bebidas hidratantes. De acuerdo con las autoridades, los delincuentes contaban con dos inmuebles en los barrios Danubio Azul y La Paz, donde imitaban a una reconocida marca.

“En el marco de las acciones contra la falsificación de productos que ponen en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con uniformados de la Estación de Policía Bosa, logró afectar una estructura dedicada, presuntamente, a la fabricación y comercialización clandestina de bebidas hidratantes que imitaban una reconocida marca”, indicaron desde la Policía.

¡Falsificaban bebidas hidratantes y las tenían listas para vender! En #Bogotá, la Policía desmanteló una fábrica clandestina, capturó a una persona e incautó 1.965 bebidas, envases y maquinaria avaluados en $124 millones. ¡Seguimos protegiendo la salud de los bogotanos!! https://t.co/VK1A3M4dSs — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 24, 2026

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que, en medio de los allanamientos llevados a cabo en esos inmuebles en el sur de Bogotá, lograron la captura en flagrancia de una persona por el presunto delito de corrupción de alimentos.

Sobre el capturado se indicó que presenta anotaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, receptación de automotores, actos sexuales con menor de 14 años y falsedad ideológica en documento público.

“Durante los procedimientos fueron incautados: 4.322 tapas plásticas, 2.486 envases plásticos vacíos con distintivos de esta marca, 1.965 bebidas terminadas, listas para su comercialización, cuatro paquetes de insumos para la elaboración de líquidos, dos botellas plásticas que contenían líquido de color morado, utilizado presuntamente para la fabricación de estas bebidas, una máquina artesanal y una máquina industrial para el sellado hermético”, agregaron.

El material hallado en la fábrica clandestina. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Respecto al material incautado, desde la Policía detallaron que su avalúo comercial es de aproximadamente 124 millones de pesos.

“De acuerdo con las verificaciones adelantadas, los establecimientos no contaban con documentación que acreditara la procedencia legal de los elementos ni tenían autorización de los titulares de la marca para su fabricación y comercialización”, aseveraron.