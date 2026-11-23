Bogotá vivió una intensa jornada de lluvias en la tarde de este lunes, 23 de noviembre. Las fuertes precipitaciones afectaron el tránsito en varios sectores de la ciudad y ya se registra la inundación de varios locales comerciales del barrio El Retiro, al norte de la ciudad.

Granizo y fuertes lluvias sorprenden a varios sectores de Bogotá este lunes 23 de noviembre

La afectación sucedió en la calle 15 con 85 y diferentes videos en redes sociales evidenciaron que las fuertes precipitaciones llegaron a afectar varios locales comerciales, entre los que destacan algunos restaurantes.

Este sector es reconocido por el centro comercial Andino y, de acuerdo con el reporte de la propia ciudadanía, el taponamiento de la red de alcantarillado provocó el represamiento de agua a raíz de las fuertes precipitaciones que enmarcaron la tarde capitalina.

El Acueducto confirmó a SEMANA que sus funcionarios atendieron la emergencia y lograron normalizar la situación. “Tras la intervención de la EAAB, el sistema quedó drenado normalmente. La EAAB mantiene el monitoreo de las redes en coordinación con los encargados de obras que se desarrollan en el sector”, respondió la entidad.

Este sector también fue afectado por las lluvias a la altura de la Carrera 7.ª, donde varios vehículos quedaron parcialmente atrapados en medio de los encharcamientos.

¿Cuándo dejará de llover en Bogotá?

La capital de la República, así como varias regiones del país, ha sido impactada fuertemente por fuertes lluvias en los últimos meses y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó esta tendencia.

La entidad meteorológica detalló que noviembre es uno de los meses en donde más llueve históricamente en Colombia; sin embargo, esta temporada ya está llegando a su fin.

Vehículos transitando en Bogotá durante una tarde lluviosa. Foto: Getty Images/iStockphoto

En diciembre inicia la temporada de más calor en el país, según el Ideam. Así, confirmó que la temporada lluviosa que se ha vivido en la nación llegaría a su fin el próximo 30 de noviembre. Se espera que desde el 1 de diciembre el protagonista meteorológico sea el sol.

Esto ha sido corroborado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien en días previos advirtió que la ciudad entrará en una temporada de sequía, por lo que será clave el cuidado del agua para que no sea necesario un racionamiento de recursos.