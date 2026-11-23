Ciento cincuenta funcionarios de la Policía Nacional, entidades distritales de Bogotá y el Ministerio del Trabajo realizaron un operativo de vigilancia a algunos bares y prostíbulos de la ciudad que no tendrían permiso para operar, por lo que suspendieron tres de ellos al descubrir actividades comerciales que no van en línea con su propósito legal.

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Las autoridades calificaron de “megaoperativo” el proceso que tenía como propósito inspeccionar, vigilar y controlar establecimientos que operaban bajo la fachada de sindicatos en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, al sur de la capital.

Allí se encontraron que realmente desarrollaban actividades comerciales como bares y prostíbulos, pese a presentarse como organizaciones sindicales.

Megaoperativo en bares de Tunjuelito. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En consecuencia, se impusieron medidas correctivas de suspensión temporal de la actividad económica por un término de 10 días a tres establecimientos y la Policía efectuó dos traslados por protección, aplicando el Código de Seguridad y Convivencia.

¿Por qué es irregular usar la fachada de sindicato?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo y las autoridades distritales, las organizaciones sindicales gozan de garantías constitucionales y de asociación específicas para la defensa de los derechos laborales, pero no pueden ser utilizadas como instrumento para evadir controles urbanísticos, sanitarios, tributarios o de horarios propios de los establecimientos abiertos al público (como bares, gastrobares o clubes sociales).

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Al operar como comercios encubiertos sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 1801 de 2016 —como el uso del suelo, el concepto sanitario, los derechos de autor o los protocolos de seguridad humana—, estos locales quedan sujetos a sellamientos, multas y eventuales investigaciones administrativas por desnaturalizar su objeto social.

Por su parte, la Policía Nacional advirtió que “continuará desarrollando este tipo de intervenciones interinstitucionales en diferentes sectores de Bogotá”.

Las autoridades defienden que estos procesos tienen el propósito de fortalecer los controles a los establecimientos abiertos al público, verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana.

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