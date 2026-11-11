Así avanzó negociación del alza en el salario mínimo 2027: inflación y productividad entraron en el debate

Las primeras revisiones de las variables que habitualmente han entrado en la negociación del alza en el salario mínimo: inflación, productividad, informalidad laboral, empleo y poder adquisitivo de los trabajadores, empezaron a darse.

La reunión, en la que se pusieron ya algunos argumentos y cifras sobre los mencionados temas, se realizó con la participación de las entidades públicas que tienen entre sus funciones las de analizar los ítems que se tienen en cuenta para negociar el alza del salario mínimo.

De esa manera, a la mesa tripartita acudieron los representantes de Planeación Nacional, Dane, Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura y el departamento de la Función Pública, este último, con el panorama del empleo en el Estado.

Según declaraciones del Ministerio de Trabajo, la conversación permitió abordar las particularidades del empleo en el sector rural, las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que los efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de las familias.

Natalia López Fuentes, ministra de Trabajo Foto: Ministerio de Trabajo

Ya la ministra de Trabajo, Natalia López, en reciente columna publicada en SEMANA, había hablado de que el salario mínimo es mucho más que el piso para la remuneración de una jornada laboral.

Según lo expresado por la funcionaria, el salario mínimo opera como “un precio de referencia para todo el mercado laboral”.

Eso implica que puede impactar muchos otros frentes, pues es el que permite fijar la base mínima de cotización a la seguridad social, los pagos por días en los hogares, el ingreso de quienes trabajan a través de plataformas, por ejemplo.

Además, es el que da la pauta para que se determine la cobertura del subsidio familiar y se toman decisiones de contratación en las empresas pequeñas, donde un punto adicional puede definir si una vacante se abre o no.

Por esa razón, al decir de López, “una decisión con ese alcance y magnitud debe tomarse escuchando a todos quienes de una u otra forma son impactados por ella”.

Según el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, luego de terminarse la reunión de la mesa tripartita de concertación de la política salarial, La jornada hace parte de la estrategia preparatoria que adelanta el Ministerio del Trabajo, mediante encuentros con sectores productivos, organizaciones sindicales, academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral. Asimismo, la cartera reiteró que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continuará desarrollando una agenda durante todo el año para abordar, además del salario mínimo, otros asuntos prioritarios de la política laboral.