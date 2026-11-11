SEMANA obtiene uno de los galardones en el Premio de Periodismo Económico

Entre 74 trabajos periodísticos de distintos formatos, SEMANA obtuvo uno de los galardones entregados en el Premio de Periodismo Económico Anif 2026.

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, fue la encargada de entregar el galardón a Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de SEMANA, uno de los dos autores del trabajo “Corto circuito”, realizado junto con Cristina Castro.

El trabajo periodístico, que ocupó el tercer lugar en la categoría Prensa escrita, es una investigación que retrata la crisis energética que enfrenta el país, en medio de la amenaza de un apagón, debido a la presencia del Fenómeno del Niño, que pone presión al abastecimiento de la demanda, la cual, además, está en aumento.

El trabajo fue publicado en la edición impresa de la Revista SEMANA, en la sección de Economía, enfocada en el análisis de la realidad del país en esa materia.