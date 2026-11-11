Gobierno Nacional señaló cuáles son los activos que vendería para pagar la deuda pública: hay aviones, Ferraris y fincas

El Gobierno Nacional contempla la venta de miles de activos del Estado como parte de las medidas incluidas en la Ley de Rescate Económico. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien señaló que los recursos obtenidos mediante estas operaciones se destinarían exclusivamente a prepagar deuda pública.

“Tenemos una economía dopada por el gasto público”: ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez

Según el funcionario, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cuenta con un inventario de aproximadamente 68.000 bienes registrados, entre los que se encuentran propiedades y diferentes tipos de activos que actualmente permanecen bajo administración del Estado.

"La Ley de Rescate tiene 6 pilares. Queremos reducir la burocracia, focalizar los subsidios y mejorar la financiación de la salud. También buscamos vender activos de la Nación", Miguel Gómez Martínez (@miguel_gomez_m), ministro de Hacienda y Crédito Público, durante la #AsambleaGeneralANIF 2026. 🔴 Siga la transmisión en vivo aquí: ▶️ https://t.co/LhGyGuER8n #PanoramaColombiano #Economía #SostenibilidadFinanciera @minhacienda — ANIF | Centro de Pensamiento Económico (@ANIFCO) November 11, 2026

Durante sus declaraciones, el ministro destacó la variedad de bienes que podrían entrar en el proceso de venta. La lista incluye aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, ganado e incluso vehículos de alta gama, como Ferrari.

“Ustedes no se imaginan. La SAE tiene 68 mil activos registrados. ¿Qué hay ahí? De todo. Aviones, centros comerciales, teatros de cine, fincas, apartamentos, de todo, lo que usted quiera. Ferraris, de todo”, afirmó Gómez.

El jefe de la cartera de Hacienda cuestionó que muchos de estos bienes permanezcan abandonados o sin generar beneficios económicos para el país. En ese sentido, consideró que venderlos representa una alternativa para aprovechar recursos que actualmente están inmovilizados y convertirlos en ingresos para las finanzas públicas.

“Todo eso pudriéndose ahí, lo que nos lo han robado. Hay ganado, hay de todo. Entonces, ¿qué? Pues, como le pasa a una familia cuando tiene problemas de plata, hay que vender eso y pagar la deuda”, manifestó.

Gobierno hizo se refirió a la deuda pública. Foto: Getty Images

Gómez también reconoció que los ingresos derivados de estas operaciones podrían no representar una solución definitiva para las obligaciones financieras del país. Sin embargo, defendió la iniciativa como una señal de responsabilidad fiscal y una medida para reducir el endeudamiento.

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El ministro precisó que, debido a que la venta de activos constituye un ingreso extraordinario y de una sola oportunidad, la totalidad de los recursos que se logren recaudar se utilizará para prepagar deuda, en lugar de financiar gastos recurrentes del Gobierno.

“Como esto es un ingreso de una sola oportunidad, lo vamos a destinar a prepagar deuda. Todo lo que podamos conseguir”, puntualizó.