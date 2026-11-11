Dólar en Colombia hoy, 11 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio y estas son las ciudades con los mejores precios

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 11 de noviembre de 2026

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.297,07 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización representa un incremento de $27,19 frente a la TRM del martes 10 de noviembre, cuando se ubicó en $3.269,88. Esto equivale a un aumento del 0,83 %.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades de Colombia este miércoles, 11 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.200 $3.280 $80 Cali $3.120 $3.250 $130 Cartagena $3.750 $3.980 $230 Cúcuta $3.250 $3.300 $50 Medellín $3.140 $3.250 $110 Pereira $3.730 $3.800 $70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $3.980.

Por su parte, Cali presenta el precio de compra más bajo, con $3.120, mientras que Bogotá registra la cotización de venta más económica, con $3.280.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $230 por dólar. Cúcuta registra el menor margen, con $50.

Dolar Hoy

Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada. Estas son las últimas referencias publicadas para comparar los precios, con actualización reportada el 10 de noviembre a las 10:30 p. m.:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $3.230 $3.290 $60 Cambios Kapital $3.180 $3.290 $110 Cambios Vancouver $3.200 $3.280 $80 El Cóndor Cambios $3.170 $3.290 $120 Latin Cambios $3.180 $3.270 $90 Miss Money Cambios $3.220 $3.280 $60 Money Cambios WC $3.150 $3.320 $170 Punto Dollar $3.150 $3.270 $120 Smart Exchange $3.200 $3.270 $70

Entre estas referencias, Amerikan Cash presenta el precio de compra más alto, con $3.230 por dólar. Le siguen Miss Money Cambios, con $3.220.

Por otra parte, Latin Cambios, Punto Dollar y Smart Exchange registran el precio de venta más bajo, con $3.270.

En cuanto al diferencial, Amerikan Cash y Miss Money Cambios presentan los menores márgenes, con $60 por dólar. Money Cambios WC registra la mayor diferencia, con $170.