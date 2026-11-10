Imponen medida cautelar a Sanitas por demoras en entregas de medicamentos

La Superintendencia de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas, esto tras las denuncias de demoras en la entrega de medicamentos luego de que Farmacias Colsubsidio entrará a prestar el servicio de entrega de fármacos a sus afiliados el pasado 1 de noviembre.

Supersalud intensifica vigilancia y exige resultados a la EPS Sanitas: miles de usuarios a la espera de sus medicamentos

“La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a la EPS Sanitas para que adopte y ejecute de manera inmediata todas las acciones necesarias que eviten poner en riesgo los tratamientos y su continuidad”, señaló el comunicado de la entidad.

Según explicó la Supersalud, se evidenciaron demoras, entregas no completas de medicamentos y condiciones inadecuadas de acceso y atención en las nuevas sedes habilitadas por parte del gestor farmacéutico Colsubsidio.

Por ello, la entidad solicita una respuesta inmediata para los casos clasificados como riesgo vital y priorizados y los usuarios con protección reforzada (niños, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, VIH y trasplantados, personas con enfermedades huérfanas).

También se le solicitó a Sanitas presentar los avances del plan de acción para atender los reclamos por falta de entrega de medicamentos y remitir a la entidad de vigilancia en salud un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso particular.

El pasado 1 de noviembre la EPS cambió de entidad para la entrega de fármacos a sus afiliados. Foto: Supersalud

Recientemente Sanitas informó que alcanzó un nivel de dispensación del 84 %, equivalente a 60.799 fórmulas entregadas.

Además, la EPS también detalló que, dentro del plan de acción para gestionar el cambio de farmacia, implementó una ampliación de la vigencia de las órdenes médicas, una flexibilización del proceso de entrega mediante la presentación de la fórmula médica y un servicio temporal de entrega domiciliaria gratuita para los afiliados.

No obstante, esta medida cautelar de la Supersalud busca, de forma preventiva, verificar que se estén atendiendo a las quejas de los pacientes que no han recibido oportunamente sus medicamentos durante este cambio.

“La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, continuará verificando las acciones que se implementen por parte de la EPS para garantizar que sus afiliados reciban oportunamente los medicamentos y tratamientos requeridos” detalló el comunicado de la Supersalud.