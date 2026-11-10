XM alerta por un riesgo de déficit de energía en Colombia entre marzo y abril de 2027

El operador del Sistema Interconectado Nacional (XM) emitió una advertencia formal señalando que el país podría enfrentar serias dificultades para cubrir la demanda de energía eléctrica entre marzo y abril del próximo año.

XM enciende las alarmas por posible déficit de energía en 2027 y advierte cuenta regresiva para los embalses

El riesgo de desabastecimiento se focaliza en el tramo final de la temporada seca, momento en el cual los embalses alcanzan sus niveles de reserva más ajustados. El pronóstico de XM surge de un modelo de situación que proyectó el comportamiento del sistema ante un escenario de alta exigencia climática y operativa.

Estas serían las condiciones que desencadenarían el déficit

Para que la escasez de energía se materialice entre marzo y abril del próximo año, deben coincidir tres variables simultáneas: aportes hídricos críticos, crecimiento del consumo y techo en la generación térmica.

Es decir, las lluvias y los caudales deberán mantenerse en niveles reducidos (de la sequía que hubo entre 2015 y 2017), la demanda de electricidad deberá seguir la trayectoria del escenario medio proyectado por la UPME y la producción de energía deberá no superar de forma sostenida los 85 GWh/día de aquí hasta abril de 2027.

Esta simulación de las condiciones que generarían un déficit tiene en cuenta el límite máximo del 30% fijado por la CREG para el embalse útil parcial.

El riesgo de desabastecimiento se focaliza en el tramo final de la temporada seca. Foto: Colprensa

Situación actual de los embalses

Para preservar agua en los embalses, el sistema requiere de un aporte térmico mínimo diario. Sin embargo, de acuerdo a los datos recopilados por XM, entre el 7 de septiembre y el 5 de noviembre de este año, la meta establecida por la CREG solo se cumplió 7 de los 60 días.

Aunque las reservas útiles agregadas subieron al 78% a inicios de este mes, los aportes de agua que ingresan a los embalses disminuyeron de 152,3 a 144,1 GWh/día.

Si estos niveles continúan bajando durante la temporada seca que se viene de diciembre a abril, algunos de los embalses más importantes del país podrían caer por debajo de sus mínimos históricos de operación.