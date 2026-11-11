Vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió qué pasaría si no se aprueba la Ley de Rescate y le hizo duro llamado al Congreso

El vicepresidente José Manuel Restrepo le envió un duro mensaje al Congreso de la República de cara a la discusión de la Ley de Rescate Económico, que muchos han calificado como una reforma tributaria por lo que allí se plantea.

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Todo se dio en la Asamblea General de la Anif, donde el funcionario fue claro en advertir lo que va a suceder si no se hacen los cambios que se están proponiendo.

“Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuesto y en 2035 serán cuatro de cada cinco pesos”, señaló.

Por lo mismo, Restrepo sostuvo que no se pueden admitir “pañitos de agua tibia” o “jugar a la politiquería”, ya que son decisiones fundamentales para el futuro del país. “Aquí no se admite ser irresponsables frente a algo de esta dimensión”, apuntó.

De hecho, aseveró que el Gobierno De La Espriella está poniendo la cara y asumiendo un costo político, solo con el objetivo de evitar una crisis que se pudiera dar en Colombia.

“Siempre se pueden encontrar alternativas, pero no juguemos a la política con esa estrategia porque entonces no vamos a ser capaces de salir adelante”, manifestó.

El vicepresidente aclaró que no se refiere a la política tradicional, ya que reconoce lo importante que es construir a partir de esta, sino que habla de la “burda politiquería” y contra el que “pretende hacerlo de una manera en la que no será simplemente viable”.

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“Este escenario es uno en donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y es esa responsabilidad la que habrá de medir el escenario sobre el cual va a transitar Colombia de aquí en adelante”, expresó.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno De La Espriella está listo; afirmó que en lo que han dialogado con el Congreso han encontrado que se puede trabajar para construir de manera colectiva.

“La capacidad de escucha y de construir de la mano del Ejecutivo y del Legislativo siempre será posible, con ese sentido naturalmente de responsabilidad”, complementó.