“Tenemos una economía dopada por el gasto público”: ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, está haciendo ronda por el país para defender la Ley de Rescate Económico que, hasta el momento, ha sido altamente criticada, entre otros, por el partido Centro Democrático, del cual se esperaba un total respaldo.

Durante la asamblea general de Anif, centro de pensamiento económico colombiano, dirigido por José Ignacio López, el ministro que conduce la cartera de las finanzas públicas expuso muchos de los interrogantes que se están haciendo en el Gobierno, luego de revisar la realidad fiscal que encontraron en el país.

José Manuel Restrepo, Vicepresidente de Colombia Foto: Brian Rosado Ariza

El mayor gasto tributario es con el IVA

En línea con la defensa de la Ley de Rescate Fiscal, Gómez Martínez criticó el hecho de que el mayor gasto tributario en Colombia sea el IVA que, además, es la columna vertebral del proyecto de Ley, que debe entrar pronto a la agenda del Congreso de la República o de lo contrario no habrá posibilidad de que se tramite antes de que se acabe el 2026; esto para que pueda entrar a aplicarse a partir del 1º de enero del próximo año.

Sobre la criticada reforma, Martínez está en busca de generar consensos, como se ha evidenciado ya en las primeras reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese contexto, el ministro recordó que Colombia hacía una reforma tributaria cada 18 meses a partir de 1991.

De ahí que el actual gobierno se la jugara por una reforma estructural, teniendo en cuenta que esta nación cuenta con el mayor número de exenciones, deducciones y similares, mientras no genera equidad y complejiza el sistema tributario.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda Foto: Brian Rosado Ariza

Según afirmó Gómez Martínez, siempre se habla de buscar más plata (a través de impuestos) en vez de procurar hacer un mejor gasto. De esa manera, “la nación tiene una economía dopada por el gasto público”, dijo.

Para argumentar dicha postura, habló de las complejidades que hallaron al revisar las cuentas públicas. “El estimativo de reducción en el gasto es de 4,7 del PIB, lo que equivale a unos 90 billones de pesos. Un esfuerzo grande”. De ahí la necesidad de que la economía crezca, pues así todo será más fácil. No obstante, manifestó que, de no lograr aplicar las estrategias que se proponen en la Ley de Rescate Económico, se terminaría dejando que el mercado lo haga de manera automática.

Echarán mano de varias fuentes

El director de Anif, José Ignacio López, dijo que además del ajuste del gasto, también se deben enviar otros mensajes de austeridad, pues el país llegó a un momento en el que la legitimidad del Estado llevó a un grave deterioro, lo que hace que la gente no quiera pagar impuestos.

Por ejemplo, según manifestó Martínez, la Dian pasó de 10.000 a 16.000 empleados mientras que el recaudo bajó y la meta tributaria no se cumplió en ninguno de los 4 años anteriores.

Igualmente, el ministro de Hacienda mencionó que, en busca de hacer más eficiente el Estado, lo que incluye recorte de contratación por prestación de servicios y fusiones de entidades, también harán una venta de propiedades públicas. Fue así como habló del caso de la SAE-Sociedad de Activos Especiales, en donde reposan 68.000 activos que se pueden vender. Y si aceptó que dicha enajenación no daría muchos recursos, si se ganaría en eficiencia, pues la administración de los mismos también causa gastos.