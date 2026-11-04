José Manuel Restrepo: “400 empresarios ven una señal de confianza en el Gobierno de Abelardo De La Espriella”

Se completó el segundo día de agenda del vicepresidente José Manuel Restrepo en Madrid, España.

Desde ese país europeo, el alto funcionario del Gobierno reveló detalles de una serie de reuniones que lideró con más de 400 empresarios.

Restrepo expresó que los empresarios e inversionistas ven en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella una señal de confianza, debido a las políticas implementadas en materia de seguridad y economía.

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“Hoy completamos nuestro segundo día en la ciudad de Madrid, en el marco del acercamiento con potenciales inversionistas y también con otros inversionistas que ya están en Colombia”, anotó Restrepo.

También expresó el vicepresidente: “Más de 400 empresarios hemos tenido de encuentro a lo largo de la jornada del día de hoy, más de 14 reuniones. El mensaje más importante, hay una señal de confianza que envía el gobierno de Abelardo De La Espriella por la seguridad física, pero también por la seguridad jurídica”.

En Madrid, España, avanza la agenda de trabajo del vicepresidente José Manuel Restrepo. El funcionario reveló que más de 400 empresarios expresaron que en el Gobierno de Abelardo De La Espriella “hay una señal de confianza”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/vU6RfHOXHv — Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026

“Este es el momento para que un país como España, que es nuestro segundo inversionista mayor en nuestro país, se convierta en el escenario para la realización de la Milagro Week en Europa. Lo haremos el próximo semestre, con un compromiso a traer más inversión de Europa a nuestro país”, dijo el alto funcionario del Gobierno.

Y puntualizó: “Lo haremos en el mes de marzo de 2027. ¿Para qué? Para atraer mucha más inversión de Europa a Colombia. Porque cuando hay inversión, hay beneficio social, hay empleo, hay oportunidades para los más vulnerables de nuestro país, hay crecimiento y hay patria milagro”.

Según información de la oficina de prensa de la Vicepresidencia, la delegación del presidente Abelardo De La Espriella, la integran también el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina.