José Manuel Restrepo anuncia el inicio de una agenda oficial de la Misión Crecer en Madrid, España

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció el inicio de una agenda oficial de la Misión Crecer en Madrid, España.

José Manuel Restrepo explicó por qué en campaña él y De La Espriella dijeron que no habría más impuestos y hoy se proponen

En representación del presidente Abelardo De La Espriella, Restrepo encabeza una delegación de alto nivel orientada a fortalecer los lazos comerciales con Europa, consolidar la atracción de capitales y participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

Acompañado por el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Gómez Amín, y el embajador colombiano ante la Unión Europea designado, Juan Gonzalo Ospina, el vicepresidente detalló que los encuentros estratégicos persiguen metas ambiciosas: dinamizar la generación de empleo formal, alcanzar un crecimiento económico superior y atraer inversión extranjera.

Según el mandatario, el propósito central es traducir dichos indicadores en bienestar directo para las familias más vulnerables, bajo la premisa de que su modelo de gestión conecta al país con mercados globales estratégicos.