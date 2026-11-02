El presidente Abelardo De La Espriella encabezó jornada de supervisión táctica en Tolemaida y participó de ejercicio militar

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este fin de semana una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida, principal centro de entrenamiento y preparación del Ejército Nacional de Colombia, donde estuvo acompañado por los altos mandos de la cúpula militar.

“Aquí no paramos”: Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete de ministros este domingo

Durante su visita, el jefe de Estado presenció y evaluó de primera mano el despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública y compartió detalles sobre los ejercicios especializados en los que participó.

Durante la jornada, se ejecutaron maniobras de paracaidismo, asalto aéreo y simulación de combate urbano. De igual forma, el ejercicio incluyó demostraciones de tiradores de alta precisión, despliegue de unidades especiales y protocolos de operaciones contra el terrorismo.

El presidente de la República destacó que estas prácticas evidencian el nivel técnico y la preparación tecnológica de las tropas encargadas de salvaguardar la soberanía nacional. “Tolemaida no es simplemente una instalación militar. Es una escuela de valor, sacrificio y honor, donde se preparan los hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Colombia”, manifestó.

También subrayó la importancia de la coordinación conjunta entre las fuerzas de tierra, mar, aire y río para neutralizar las diversas amenazas que enfrenta el territorio colombiano y envió un mensaje de respaldo “irrestricto” al estamento militar, señalando que bajo su gobierno a los soldados se les equipará y honrará permanentemente.

“En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centrocampista de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate, viví una experiencia que reafirma mi orgullo de ser el Comandante en Jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Militares”, destacó el mandatario.

“A los asesinos los vamos a perseguir″, presidente Abelardo De La Espriella reacciona al atentado terrorista en Algeciras

Se trata de su participación en un ejercicio militar, donde puso a prueba sus habilidades de tiro utilizando fusil y pistola. El hecho quedó grabado en un video que divulgó el propio mandatario, en donde se le observa realizando el ejercicio militar ante la mirada de los asistentes al encuentro.