El presidente Abelardo De La Espriella encabezó jornada de supervisión táctica en Tolemaida y participó de ejercicio militar

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este fin de semana una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida, principal centro de entrenamiento y preparación del Ejército Nacional de Colombia, donde estuvo acompañado por los altos mandos de la cúpula militar.
Durante su visita, el jefe de Estado presenció y evaluó de primera mano el despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública y compartió detalles sobre los ejercicios especializados en los que participó.
Durante la jornada, se ejecutaron maniobras de paracaidismo, asalto aéreo y simulación de combate urbano. De igual forma, el ejercicio incluyó demostraciones de tiradores de alta precisión, despliegue de unidades especiales y protocolos de operaciones contra el terrorismo.
El presidente de la República destacó que estas prácticas evidencian el nivel técnico y la preparación tecnológica de las tropas encargadas de salvaguardar la soberanía nacional. “Tolemaida no es simplemente una instalación militar. Es una escuela de valor, sacrificio y honor, donde se preparan los hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Colombia”, manifestó.
🇨🇴🐅 ¡TOLEMAIDA: DONDE SE FORJA LA FUERZA DE LA PATRIA!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 2, 2026
En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centrocampista de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate,… pic.twitter.com/U3K3v4g7pG
También subrayó la importancia de la coordinación conjunta entre las fuerzas de tierra, mar, aire y río para neutralizar las diversas amenazas que enfrenta el territorio colombiano y envió un mensaje de respaldo “irrestricto” al estamento militar, señalando que bajo su gobierno a los soldados se les equipará y honrará permanentemente.
“En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centrocampista de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate, viví una experiencia que reafirma mi orgullo de ser el Comandante en Jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Militares”, destacó el mandatario.
Se trata de su participación en un ejercicio militar, donde puso a prueba sus habilidades de tiro utilizando fusil y pistola. El hecho quedó grabado en un video que divulgó el propio mandatario, en donde se le observa realizando el ejercicio militar ante la mirada de los asistentes al encuentro.
El presidente Abelardo De La Espriella visitó la base de Tolemaida y participó en un ejercicio militar, donde puso a prueba sus habilidades de tiro con fusil y pistola. El mandatario compartió con la Fuerza Pública y elogió su labor. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/TkLVs0UIZT— Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2026