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El presidente Abelardo De La Espriella encabezó jornada de supervisión táctica en Tolemaida y participó de ejercicio militar

El jefe de Estado presenció y evaluó de primera mano el despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública.

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Redacción Semana
2 de noviembre de 2026 a las 8:08 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida.
El presidente Abelardo De La Espriella encabezó una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este fin de semana una jornada de supervisión táctica en el Fuerte Militar de Tolemaida, principal centro de entrenamiento y preparación del Ejército Nacional de Colombia, donde estuvo acompañado por los altos mandos de la cúpula militar.

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Durante su visita, el jefe de Estado presenció y evaluó de primera mano el despliegue operacional de las unidades élite de la Fuerza Pública y compartió detalles sobre los ejercicios especializados en los que participó.

Durante la jornada, se ejecutaron maniobras de paracaidismo, asalto aéreo y simulación de combate urbano. De igual forma, el ejercicio incluyó demostraciones de tiradores de alta precisión, despliegue de unidades especiales y protocolos de operaciones contra el terrorismo.

El presidente de la República destacó que estas prácticas evidencian el nivel técnico y la preparación tecnológica de las tropas encargadas de salvaguardar la soberanía nacional. “Tolemaida no es simplemente una instalación militar. Es una escuela de valor, sacrificio y honor, donde se preparan los hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Colombia”, manifestó.

También subrayó la importancia de la coordinación conjunta entre las fuerzas de tierra, mar, aire y río para neutralizar las diversas amenazas que enfrenta el territorio colombiano y envió un mensaje de respaldo “irrestricto” al estamento militar, señalando que bajo su gobierno a los soldados se les equipará y honrará permanentemente.

“En el histórico Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centrocampista de entrenamiento y preparación de nuestro Ejército Nacional, donde generaciones de soldados han forjado su carácter, disciplina y espíritu de combate, viví una experiencia que reafirma mi orgullo de ser el Comandante en Jefe de nuestras gloriosas Fuerzas Militares”, destacó el mandatario.

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Se trata de su participación en un ejercicio militar, donde puso a prueba sus habilidades de tiro utilizando fusil y pistola. El hecho quedó grabado en un video que divulgó el propio mandatario, en donde se le observa realizando el ejercicio militar ante la mirada de los asistentes al encuentro.