En una jornada que rompe con la agenda del fin de semana, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encabezó este domingo una reunión de trabajo junto a los miembros de su gabinete ministerial.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario colombiano enfatizó el carácter ininterrumpido de su gestión bajo la consigna “¡Aquí no paramos!“.

De La Espriella reiteró su lema institucional “¡Firme por la Patria!“, acompañado de expresiones que marcan la línea discursiva de su mandato.

“Domingo de trabajo junto al gabinete de la Patria Milagro. Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados, por el futuro de Colombia”, escribió.

El encuentro dominical estuvo marcado por la urgencia de coordinar la agenda legislativa de cara a la recta final del año, un periodo decisivo en el que el Gobierno se juega la aprobación de sus dos principales reformas: la Ley de Rescate Económico y la Ley de Sometimiento a la Justicia.

La Ley de Rescate Económico fue radicada recientemente ante el Congreso y constituye la principal apuesta macroeconómica del Gobierno para estabilizar las finanzas del Estado.

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia debido a sus implicaciones tributarias, como la propuesta de aplicar la tarifa general del 19 % de IVA a productos esenciales que antes estaban exentos.

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Paralelamente, el Ministerio de Justicia y del Interior impulsa contra reloj el trámite de la iniciativa de Ley de Sometimiento a la Justicia, una reforma medular concebida para sustituir por completo la política de paz total.

El reto más crítico con esta segunda ley es el factor tiempo. El Congreso tiene las horas contadas para sacarla adelante, lo cual deberá suceder a más tardar el 4 de noviembre, luego de que el Senado y la Cámara la concilien.