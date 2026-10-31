“¿Han visto que el jefe de la banda está desesperado?”: Fico Gutiérrez da “noticia” tras la captura de Miguel Quintero

Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, se ha referido fuertemente a la captura de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero. Una vez que el juez ordenó la revocación de la detención domiciliaria de Miguel, el mandatario insistió en que “seguía el jefe de la banda”.

Y hoy, un día después de la captura, Gutiérrez volvió a hacer un comentario a través de X:

“¿Ustedes han visto que el jefe de la banda está desesperado? Pues le tengo una noticia, peor que la de ayer: sigue él".

Gutiérrez añadió: “¿Y saben por qué están tan preocupados? Porque ayer Miguel Quintero fue a la cárcel por uno solo de los procesos, y ya he entregado pruebas de 666 hallazgos de corrupción. Y van 57 imputados, incluyendo el jefe de la banda".

En el video, el mandatario regional insiste en que “a Medellín se la robaron” y asegura que, entre los 666 casos de corrupción que halló, destaca el proyecto de la Clínica de la 80, el lote de Aguas Vivas, una supuesta contratación ilegal de software y recursos públicos chatarrizados.

Además, Gutiérrez aseguró que ya está alistando un pabellón en una cárcel de la ciudad y finalizó la intervención con lo que ha venido insistiendo desde el viernes: “Faltan muchos y, por supuesto, el jefe de la banda”.