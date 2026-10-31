La gira de Eva Ferrer a Estados Unidos donde se ratificó en sus denuncias contra Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial Eva Ferrer sigue dando la cara por sus denuncias contra Verónica Alcocer. La catalana estuvo esta semana en Estados Unidos, donde atendió citas con las autoridades en varias ciudades. SEMANA conoció que en Washington se reunió con el Departamento de Estado y la Administración de Control de Drogas (DEA) con el fin de entregar su testimonio, en el que señala a la ex primera dama de presuntamente haber transportado droga en un avión oficial y de un supuesto tráfico de armas en su entorno.

Carolina Plata, excontratista de la Presidencia y amiga de Verónica Alcocer, denunció penalmente a Eva Ferrer tras acusaciones en su contra

También hubo encuentro con un fiscal y ya están agendadas nuevas citas. Ahora Ferrer forma parte de un grupo de exfuncionarios del Gobierno Petro que ha acudido a la Justicia estadounidense para aportar su testimonio y pruebas sobre presuntos delitos en el Gobierno anterior.