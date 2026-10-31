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Los elogios del presidente Abelardo De La Espriella para el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena

Yamil Arana y Dumek Turbay, han hecho un trabajo articulado que se ve reflejado en el departamento y en la capital.

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Redacción Confidenciales
31 de octubre de 2026 a las 9:16 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Cartagena. En la foto está con Yamil Arana, Dumek Turbay, Mauricio Gómez Amín, entre otros.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Cartagena. En la foto está con Yamil Arana, Dumek Turbay, Mauricio Gómez Amín, entre otros. Foto: Presidencia de la República

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración del Gran Malecón del Mar en Cartagena y resaltó la obra por el impacto turístico y social que tendrá.

Así mismo dijo que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, han hecho un excelente trabajo desde que llegaron a sus administraciones.

Por esa razón, el mandatario no ahorró elogios para estos dos mandatarios regionales y aseguró que la obra inaugurada es “maravillosa”.

“Cartagena no tendrá nunca como pagarles esta extraordinaria obra, así como voy a otras ciudades y departamentos a recriminar a quienes no hacen bien las cosas, hoy he venido a decirles que ustedes están haciendo todo bien y que tienen todo el apoyo del Gobierno nacional”, dijo el mandatario.

Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.
Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El mandatario fue enfático en que esa región del país tendrá todo su apoyo por la gestión que vienen haciendo Arana y Turbay, quienes desde el inicio de sus administraciones decidieron trabajar conjuntamente.

“Presidente, este voto de confianza lo recibimos con total compromiso y enorme motivación para seguir trabajando por la gente que más lo necesita. Aquí cuenta con coequiperos listos para aportar a la construcción de un mejor país desde nuestro departamento”, respondió Arana al mandatario de los colombianos.

La obra inaugurada conecta a las playas de La Boquilla con el acceso al Túnel de Crespo y el alcalde Dumek publicó un video donde se ve toda la obra.