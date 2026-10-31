Los elogios del presidente Abelardo De La Espriella para el gobernador de Bolívar y el alcalde de Cartagena

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración del Gran Malecón del Mar en Cartagena y resaltó la obra por el impacto turístico y social que tendrá.

Así mismo dijo que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, han hecho un excelente trabajo desde que llegaron a sus administraciones.

Por esa razón, el mandatario no ahorró elogios para estos dos mandatarios regionales y aseguró que la obra inaugurada es “maravillosa”.

“Cartagena no tendrá nunca como pagarles esta extraordinaria obra, así como voy a otras ciudades y departamentos a recriminar a quienes no hacen bien las cosas, hoy he venido a decirles que ustedes están haciendo todo bien y que tienen todo el apoyo del Gobierno nacional”, dijo el mandatario.

Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar, y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El mandatario fue enfático en que esa región del país tendrá todo su apoyo por la gestión que vienen haciendo Arana y Turbay, quienes desde el inicio de sus administraciones decidieron trabajar conjuntamente.

“Presidente, este voto de confianza lo recibimos con total compromiso y enorme motivación para seguir trabajando por la gente que más lo necesita. Aquí cuenta con coequiperos listos para aportar a la construcción de un mejor país desde nuestro departamento”, respondió Arana al mandatario de los colombianos.

La obra inaugurada conecta a las playas de La Boquilla con el acceso al Túnel de Crespo y el alcalde Dumek publicó un video donde se ve toda la obra.