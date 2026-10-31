¿Qué pasó con la investigación disciplinaria contra Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol?

En el caso de Ecopetrol, las autoridades indagan las actuaciones de su expresidente Ricardo Roa y de su pareja, Julián Caicedo Cano.

Se agravaría situación para Ricardo Roa: Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene explosivo documento en su contra

Distintos sectores empezaron a preguntarse esta semana qué pasó con la investigación disciplinaria contra Caicedo, a quien la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá le elevó pliego de cargos en junio de 2025 porque, pese a tener una relación contractual con la Institución Pública Universitaria Pascual Bravo, a través de un contrato, se posesionó como asesor del Invías el 24 de enero de 2023, en el Gobierno de Gustavo Petro. Los cargos se elevaron contra el joven administrador de negocios “con culpa gravísima”, pero la Procuraduría Primera de Juzgamiento de Bogotá no ha tomado una decisión.