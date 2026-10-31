Ecopetrol: el “garganta profunda” que entregará pruebas a autoridades de Estados Unidos

A propósito de Ecopetrol, SEMANA conoció que hay un testigo estrella de las entrañas del expresidente Ricardo Roa que siente pasos de animal grande y decidió empezar a colaborar no solo con las autoridades colombianas, sino con las de Estados Unidos tras la sombra del fantasma de la Lista Ofac y el temor a Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de Estados Unidos, considerado el Quitavisas.

SEMANA conoció las más de 40 preguntas que deberá responder el presidente de Ecopetrol en su primer debate de control político

Además de su testimonio, ha dicho preliminarmente que conserva en su poder un arsenal de pruebas documentales y que, por seguridad, tiene una copia fuera del país.