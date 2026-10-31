Ecopetrol: el “garganta profunda” que entregará pruebas a autoridades de Estados Unidos

A propósito de Ecopetrol, SEMANA conoció que hay un testigo estrella de las entrañas del expresidente Ricardo Roa que siente pasos de animal grande y decidió empezar a colaborar no solo con las autoridades colombianas, sino con las de Estados Unidos tras la sombra del fantasma de la Lista Ofac y el temor a Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de Estados Unidos, considerado el Quitavisas.
Además de su testimonio, ha dicho preliminarmente que conserva en su poder un arsenal de pruebas documentales y que, por seguridad, tiene una copia fuera del país.