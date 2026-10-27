SEMANA conoció las más de 40 preguntas que deberá responder el presidente de Ecopetrol en su primer debate de control político

Las comisiones quintas del Senado y la Cámara citaron a su primer debate de control político al presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez. Este será el próximo miércoles, 4 de noviembre, y el objetivo es conocer el estado real de la compañía petrolera tres meses después de finalizado el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La citación la adelantaron el senador del Centro Democrático, Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, y el representante del Partido Conservador, Julio Roberto Salazar, quien preside el mismo escenario legislativo en la Cámara.

El mandatario Abelardo De La Espriella y Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol.

También convocaron a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango; al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, y al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ernesto Forero. Igualmente al presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol SA, Carlos Suárez Rojas.

Carlos Suárez, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Por su parte, le solicitaron al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, que informen el estado en que la nueva administración recibió la multinacional el 7 de agosto de 2026. Los congresistas quieren conocer los resultados del empalme, las contingencias identificadas, el estado del presupuesto, la contratación y el portafolio de activos.

SEMANA conoció las más de 40 preguntas que deberá responder al Congreso el presidente de Ecopetrol.

“Remita el informe de gestión o de empalme que entregó la administración anterior y las actas de empalme, si se firmaron, con la fecha de entrega y las observaciones que hizo la nueva administración”, es la primera pregunta.

Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

También le solicitaron al presidente de Ecopetrol que relacione las contingencias (jurídicas, contractuales, fiscales, ambientales y laborales) identificadas en el empalme con su valor estimado, su estado y la provisión contable registrada a 30 de septiembre de 2026.

“Indique cuántos procesos judiciales, arbitrales y administrativos tenía en contra el Grupo Ecopetrol el 7 de agosto de 2022 y cuántos el 7 de agosto de 2026, y a cuánto ascendían las pretensiones en cada fecha”.

También pidieron que informe cuántos cargos directivos estaban vacantes, cuántos en encargo y cuántos con titular designado el 7 de agosto y el 28 de septiembre de 2026.

Igualmente, “que informe, por nivel de cargo y sin identificar personas, qué indemnizaciones estaban pactadas en los contratos de los directivos vigentes el 7 de agosto de 2026 y cuánto se ha pagado por retiros desde esa fecha”.

Le pidieron utilidades y desempeño financiero de Ecopetrol.

También que explique, año por año, entre 2022 y 2025, y para el primer semestre de 2026, cuánto de la variación de la utilidad neta se debió al precio del crudo, a la tasa de cambio, al aumento de costos, al volumen producido, a nuevos impuestos, a deterioros de activos y a gastos financieros.

Asimismo, “que cuantifique cuánto redujo la utilidad neta cada uno de los siguientes conceptos, en los años en que aplicó: la sobretasa del impuesto de renta, el impuesto especial a la venta y exportación de hidrocarburos (Decreto Legislativo 175 de 2025), el impuesto al patrimonio (Decreto Legislativo 173 de 2026) y la disputa con la Dian por el IVA a la importación de combustibles”.

Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de Ecopetrol. Foto: Suministrada a Semana API

El presidente deberá informar la caja, la deuda bruta, la deuda neta y la relación deuda neta/EBITDA a 30 de junio y a 30 de septiembre de 2026, y los vencimientos de deuda de cada año entre 2026 y 2030.

Igualmente, registrar los deterioros de activos registrados entre 2022 y 2026, con el activo, el segmento y el valor de cada uno.

“Informe el costo de levantamiento, el costo de dilución y el costo de transporte por barril en 2022, en 2025 y en el primer semestre de 2026, en pesos y en dólares”, se lee en el cuestionario.

También se le pide explicar por qué subió el costo de dilución de crudos pesados en el segundo trimestre de 2026.

“Informe cuánto estima la empresa que le cuesta al año, en puntos básicos y en dólares, la rebaja de calificación de S&P (de BB a BB-) y de Moody’s (de Ba1 a Ba2) de abril de 2026, y cómo hizo el cálculo”, es otra de las preguntas.

Los temas de producción, reservas y exploración, Permian, gas natural y proyecto Sirius, la compra de Brava Energía, la auditoría forense, gobierno corporativo y responsabilidad también hacen parte del cuestionario.