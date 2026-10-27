Abelardo De La Espriella dijo que se “acabó la ideología” en el manejo de la salud y envió mensaje directo a las EPS

El presidente Abelardo De La Espriella definió la línea de trabajo que tendrá su Gobierno con el Ministerio de Salud y las directrices para afrontar la crisis en el sistema que dejó la anterior administración del exmandatario Gustavo Petro.

En ese sentido, De La Espriella afirmó que dio instrucciones para que el manejo de la salud en el país vuelva a ser técnico y no ideológico. Sumado a esto, envió un mensaje directo a las EPS.

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“En mi Gobierno no se va a escoger entre lo público y lo privado, entre una ideología y otra. La tarea de la patria, milagro, consiste en lograr que el sistema funcione. Para eso vamos a preservar lo poco que está funcionando, porque soy consciente de que encontramos un desastre. Corregir lo que está mal, rescatar lo que pueda recuperarse y reemplazar aquello que sea inviable. Y esa es la consigna. Aquí no estamos para administrar una crisis ni para reemplazar un dogma ideológico por otro”, manifestó el jefe de Estado.

También indicó en una declaración que dio en una visita que realizó en el Ministerio de Salud: “El pueblo colombiano me eligió para recuperar el sistema de salud y dejarlo mejor que como lo encontramos el 7 de agosto de este año. La salud vuelve a manejarse con criterios técnicos, no ideológicos. La premisa de trabajo del gobierno en el sector salud es inequívoca. inequívoca”.

“Las decisiones se toman pensando en los pacientes y con fundamento en la evidencia técnica, no en dogmas políticos ni ideológicos. La salud no tiene color político. En el régimen anterior le pusieron color político a la salud y eso en mi gobierno terminó”, subrayó.

Además, alertó: “Por eso destrozaron la salud, porque se alejaron del criterio técnico para manejarlo con ideología y dogmas. En la patria milagro, el sistema de salud no debe ser un escenario de experimentación ideológica bajo la premisa de que la estatización por sí misma resuelve los problemas. Nosotros sabemos que no es así. Las decisiones de gobierno sobre financiación, el aseguramiento, prestación de servicios, medicamentos o intervención de una EPS deberán responder a una pregunta central, fundamental, sustantiva”.

“¿Mejoran realmente la atención que reciben los colombianos esas decisiones que estamos tomando? Aquí se tiene que partir de los datos: cuánto cuesta atender a cada paciente, dónde están los recursos, qué entidades funcionan y cuáles no están funcionando. La unidad de pago por capitación, la UPC, es uno de los asuntos que debemos devolver al terreno estrictamente técnico; lo hemos hablado con la señora ministra: su valor no puede definirse con criterios políticos ni utilizarse como argumento ideológico en las discusiones entre el Gobierno y la EPS”, afirmó.

Sumado a esto, expresó: “El Gobierno tiene que saber con información seria y verificable cuánto cuesta atender bien a un compatriota y asignar los recursos con fundamento en esa realidad. Tenemos que cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional, que el mes pasado señaló que el Ministerio de Salud durante el régimen anterior no demostró la suficiencia de la UPC para este a 2026 y advirtió la Corte deficiencias en la calidad de la información utilizada para calcularla en su momento”.

“Mi Gobierno garantizará que ese c de la UPC sea transparente, confiable y técnicamente sustentado, porque de esa cifra depende, ustedes lo saben mejor que yo, en buena medida que los recursos lleguen oportunamente a las EPS, a los hospitales, a las clínicas y a los proveedores. Y tenemos una doble tarea, que es recuperar y mejorar”, recalcó.

Y aseguró: “El Gobierno tiene la obligación de recuperar lo que dejó de funcionar por cuenta de las equivocaciones del régimen anterior, de la corrupción generalizada que sufrió el sistema y, al mismo tiempo, construir un sistema mejor. Afortunadamente, no estamos partiendo de cero. Colombia conserva una cobertura cercana al 99 %. Uno de los logros del sistema que tenemos es la obligación de proteger esa cobertura. Es un baluarte de un sistema que ustedes saben que a nivel de cobertura ha sido referente mundial. Ahora bien, estar afiliado no significa estar atendido. El régimen anterior deterioró gravemente el acceso efectivo de los colombianos a los servicios de salud”.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que en su Gobierno se acabó el manejo de la salud con ideología y advirtió que las EPS inviables “deberán ser intervenidas sin dilación”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/VDcCGbrWgL — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

“Hoy, demasiados compatriotas tienen carné, pero enfrentan dificultades para recibir sus medicamentos, conseguir una cita con un especialista o acceder oportunamente a un procedimiento. La única medición que me satisface es una sola: que el colombiano que necesita atención médica efectiva la reciba. Ese es el verdadero medidor de lo que vamos a hacer aquí”, dijo el mandatario colombiano.

Por último, indicó: “Otro punto que me parece importante: las EPS no son enemigas, las malas EPS no son intocables; quiero que eso quede claro. Aquí no hay intocables, yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre; el que esté haciendo las cosas mal tiene que recibir la sanción que corresponde, sea quien sea”.

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“En este Gobierno no hay prejuicios ideológicos, ni temerarios frente a las EPS; se acabó el cuento de que las EPS son malas por el mero hecho de ser privadas; la valoración de la EPS será puramente objetiva: cumplen o no cumplen. Las EPS viables, bien administradas y capaces de responder por sus afiliados, encontrarán en el Gobierno un interlocutor serio y tendrán las condiciones necesarias para hacer bien su trabajo. Las EPS que tengan problemas corregibles deberán presentar planes serios de recuperación. Aquellas que sean inviables, administren irresponsablemente los recursos o sean incapaces de garantizar la atención deberán ser intervenidas sin dilación, reorganizadas o sustituidas”, anotó el mandatario colombiano en la intervención en la sede del Ministerio de Salud.