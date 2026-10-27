De La Espriella designó a tres mujeres en la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera: “Por primera vez en la historia”

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer su determinación sobre una de las áreas de trabajo que tiene la Policía Nacional.

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Según lo que expresó el mandatario colombiano, por primera vez en la historia del país, se tendrán tres mujeres en la línea de mando de la Policía Fiscal y aduanera.

“¡El contrabando es un delito grave que desangra nuestra economía, destruye empleos y alimenta las finanzas de las estructuras criminales que atentan contra la vida de nuestros valientes soldados y policías!”, afirmó el presidente De La Espriella.

Además, anotó: “Vine a transformar para siempre la manera de administrar el Estado, romper paradigmas y demostrar que el liderazgo se construye con preparación, carácter, disciplina y resultados”.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló que por primera vez en la historia del país tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera: “Inquebrantables, con carácter, disciplina y honestidad”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/PShaxYcKXT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

“Por primera vez en la historia de Colombia, tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA): la coronel Liliana Jiménez, en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación”, recalcó el jefe de Estado.

También indicó por medio de sus redes sociales: “¡Tres mujeres inquebrantables, con el carácter, la disciplina y la honestidad para enfrentar de frente a las mafias del contrabando!”.

“Su misión es clara: perseguir las redes criminales, golpear sus finanzas, proteger nuestra economía y entregar resultados contundentes a los colombianos”, dejó claro el mandatario dentro de las directrices a la nueva línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera.

Cabe reseñar que hace varios días el mandatario colombiano entregó detalles de un fuerte golpe que propinó su Gobierno contra el contrabando: “¡El contrabando no va a seguir robándole a Colombia! En Bogotá, la Dian aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales, maletas y billeteras, y 4.000 confecciones. Fueron necesarios 12 camiones para trasladarla”.

“Se acabó la fiesta de la ilegalidad. Vamos detrás del contrabando, de sus redes y de quienes se enriquecen destruyendo el empleo, la industria nacional y las finanzas de la Nación”, expresó en esa ocasión De La Espriella.

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E indicó: “En mi Gobierno, el que la hace, la paga. La legalidad también se defiende cerrándole el paso a cada peso de las economías ilegales”.