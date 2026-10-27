De La Espriella designó a tres mujeres en la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera: “Por primera vez en la historia”

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio a conocer su determinación sobre una de las áreas de trabajo que tiene la Policía Nacional.
Según lo que expresó el mandatario colombiano, por primera vez en la historia del país, se tendrán tres mujeres en la línea de mando de la Policía Fiscal y aduanera.
“¡El contrabando es un delito grave que desangra nuestra economía, destruye empleos y alimenta las finanzas de las estructuras criminales que atentan contra la vida de nuestros valientes soldados y policías!”, afirmó el presidente De La Espriella.
Además, anotó: “Vine a transformar para siempre la manera de administrar el Estado, romper paradigmas y demostrar que el liderazgo se construye con preparación, carácter, disciplina y resultados”.
El presidente Abelardo De La Espriella reveló que por primera vez en la historia del país tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera: “Inquebrantables, con carácter, disciplina y honestidad”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/PShaxYcKXT— Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026
“Por primera vez en la historia de Colombia, tres mujeres estarán al frente de la línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA): la coronel Liliana Jiménez, en la Dirección; la coronel Jenny Rodríguez, en la Subdirección Operacional; y la coronel Diana Daza, en la Subdirección de Investigación”, recalcó el jefe de Estado.
También indicó por medio de sus redes sociales: “¡Tres mujeres inquebrantables, con el carácter, la disciplina y la honestidad para enfrentar de frente a las mafias del contrabando!”.
“Su misión es clara: perseguir las redes criminales, golpear sus finanzas, proteger nuestra economía y entregar resultados contundentes a los colombianos”, dejó claro el mandatario dentro de las directrices a la nueva línea de mando de la Policía Fiscal y Aduanera.
Cabe reseñar que hace varios días el mandatario colombiano entregó detalles de un fuerte golpe que propinó su Gobierno contra el contrabando: “¡El contrabando no va a seguir robándole a Colombia! En Bogotá, la Dian aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales, maletas y billeteras, y 4.000 confecciones. Fueron necesarios 12 camiones para trasladarla”.
El contrabando no va a seguir robándole a Colombia!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 14, 2026
Hoy, en Bogotá, la DIAN aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales,…
“Se acabó la fiesta de la ilegalidad. Vamos detrás del contrabando, de sus redes y de quienes se enriquecen destruyendo el empleo, la industria nacional y las finanzas de la Nación”, expresó en esa ocasión De La Espriella.
E indicó: “En mi Gobierno, el que la hace, la paga. La legalidad también se defiende cerrándole el paso a cada peso de las economías ilegales”.